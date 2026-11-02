Cuándo será feriado nacional por la visita del Papa León XIV a la Argentina

A través del decreto 1103/2026, se estableció la jornada del lunes como feriado en todo el país con motivo de la visita papal. Al tratarse de una disposición del Ejecutivo nacional, el asueto alcanza a todos los habitantes de la República Argentina. A esto se suman otros dos días de feriado focalizado: el martes 10 de noviembre regirá en la provincia de Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 será feriado en la provincia de Buenos Aires.