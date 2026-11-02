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Cuándo será feriado nacional por la visita del Papa León XIV a la Argentina

El Gobierno busca faicitar la participación de los fieles en Córdoba, la CABA y la provincia de Buenos Aires.

AGENDA. León XIV llegará el domingo 8 de noviembre al país.
AGENDA. León XIV llegará el domingo 8 de noviembre al país.
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno declaró feriado nacional el 9 de noviembre por la visita del papa León XIV a la Argentina, con el fin de facilitar la asistencia de los fieles a sus actos oficiales.
  • Mediante el decreto 1103/2026 se fijó el asueto nacional y feriados locales en CABA, Córdoba y Buenos Aires, en el marco de una gira que incluye reuniones con Javier Milei y misas.
  • La visita movilizará a multitudes en eventos en Luján y Córdoba, marcando un hito político y religioso tras el paso del primer pontífice de origen estadounidense por el país.
Resumen generado con IA

La llegada del papa León XIV a la Argentina ya tiene fecha y también calendario de feriados. El Sumo Pontífice visitará el país entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, con un recorrido que incluirá la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Para que los fieles puedan participar de las actividades, el Gobierno nacional dispuso un esquema especial de asuetos, siendo el lunes 9 de noviembre feriado nacional en todo el territorio argentino.

A través del decreto 1103/2026, se estableció la jornada del lunes como feriado en todo el país con motivo de la visita papal. Al tratarse de una disposición del Ejecutivo nacional, el asueto alcanza a todos los habitantes de la República Argentina. A esto se suman otros dos días de feriado focalizado: el martes 10 de noviembre regirá en la provincia de Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 será feriado en la provincia de Buenos Aires.

La medida fue acompañada por la declaración de "interés nacional" de la visita oficial, las actividades institucionales y protocolares. Robert Francis Prevost, el primer Papa nacido en Estados Unidos y también ciudadano peruano, llegará al país el domingo por la tarde tras un breve paso por Uruguay.

El cronograma de actividades

Domingo 8 de noviembre

El pontífice arribará a las 16:30. Su primera actividad será un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre. Luego visitará la Casa Rosada, donde mantendrá su primer encuentro con el presidente Javier Milei.

Lunes 9 de noviembre (feriado nacional)

A las 9:15, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, donde Abel Pintos encabezará el primer momento musical junto al coro de la institución. A las 11:30, presidirá una misa en el Monumento de los Españoles, musicalizada por Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei. Por la tarde, a las 16:30, se reunirá con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), con la participación del salteño Agustín Day. El día cerrará con actividades junto al clero.

Martes 10 de noviembre (feriado en Córdoba y CABA)

El Papa viajará a Córdoba, donde a las 10 presidirá una misa en el predio de FAdeA. El evento contará con las actuaciones de Jairo, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae. De regreso en Buenos Aires, a las 20:15, encabezará un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, que tendrá como protagonistas musicales a Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez.

Miércoles 11 de noviembre (feriado en la provincia de Buenos Aires)

La jornada comenzará con la visita del Papa al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10, se celebrará la Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los momentos de mayor convocatoria. Luciano Pereyra será el artista principal, acompañado por los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

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