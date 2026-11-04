SociedadActualidad

La gira del papa León XIV: “Está muy entusiasmado con visitar Perú”

El Vaticano confirmó que el Pontífice cumplirá sin cambios su gira pese a su reciente cirugía.

PASADO. El estadounidense fue obispo en el vecino país durante años.
PASADO. El estadounidense fue obispo en el vecino país durante años.
Por Redacción Sociedad Hace 5 Hs

El papa León XIV está “muy entusiasmado” con su regreso a Perú y no tiene previsto modificar ninguna de las actividades programadas para su gira por Sudamérica, pese a la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido para extirparle un tumor canceroso. Así lo confirmó el Vaticano este martes, al brindar detalles sobre el estado de salud del Pontífice y los preparativos de un viaje que tendrá una carga especial para el líder de la Iglesia católica.

“Está muy entusiasmado. Él mismo confirmó este viaje sin ningún cambio”, aseguró María Montserrat Alvarado, nueva directora de comunicaciones del Vaticano, durante una conferencia de prensa previa a la gira, que se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre.

Zaña, la tierra “maldita” que aguarda la bendición del papa León XIV

Zaña, la tierra “maldita” que aguarda la bendición del papa León XIV

León XIV, de 71 años, también se mostró “muy agradecido” por las muestras de preocupación que recibió en los últimos días por su salud. Sin embargo, su intención es cumplir con el extenso itinerario previsto, que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú y que será uno de los viajes papales al extranjero más ambiciosos de las últimas décadas.

El regreso al país andino tiene un significado particular para el Pontífice. Antes de convertirse en León XIV, Robert Francis Prevost pasó casi dos décadas en Perú, donde desarrolló buena parte de su labor pastoral e incluso se desempeñó como obispo. Además, cuenta con la ciudadanía peruana, un vínculo que convirtió a ese país en una parte fundamental de su historia personal y religiosa.

El Cottolengo Don Orione espera por la llegada de León XIV

El Cottolengo Don Orione espera por la llegada de León XIV

“El regreso a casa es muy importante para él”, explicó Alvarado. La funcionaria destacó que Perú fue el lugar que le dio su ministerio y contribuyó a moldear su manera de ejercer el sacerdocio. “Es un lugar que inspiró quién es como pastor, así como su manera de entender el encuentro y las diversas necesidades de la Iglesia. Le abrió los ojos de una manera nueva y diferente”, agregó.

El itinerario también contempla 12 vuelos, dos traslados en helicóptero y una oración a gran altitud en la región de los Andes. La intensidad de los desplazamientos y las actividades reavivó los interrogantes sobre las condiciones físicas del Papa para afrontar una agenda tan exigente, especialmente después de la operación a la que fue sometido hace menos de tres semanas.

Tranquilidad

Ante las inquietudes por la recuperación del Pontífice, el Vaticano buscó transmitir tranquilidad y aclaró que la intervención quirúrgica no implica que León XIV deba convivir con una enfermedad permanente. El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, se refirió al tumor canceroso que le fue extirpado y sostuvo que se trata de una afección de la que es posible recuperarse. “No es una afección permanente, estamos hablando de algo de lo que uno se recupera”, afirmó.

El arzobispo Carlos Sánchez llevará a León XIV un rosario tucumano

El arzobispo Carlos Sánchez llevará a León XIV un rosario tucumano

Bruni también remarcó que el Papa no padece enfermedades crónicas y que ya superó el período de recuperación de la operación. “El Papa es un hombre de 71 años que no padece ninguna enfermedad crónica. Tras haberse sometido a una intervención quirúrgica de la que ya se recuperó, vuelve a ser un hombre de esa edad con excelente estado de salud”, finalizó.

Temas PerúLeón XIV
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién es dueño de una app? Un seminario en Tucumán explica cómo proteger proyectos digitales
1

¿Quién es dueño de una app? Un seminario en Tucumán explica cómo proteger proyectos digitales

Una empresa busca asistentes de carga de datos para trabajar de manera remota
2

Una empresa busca asistentes de carga de datos para trabajar de manera remota

Un árbol al que le faltan hojas: el libro de estudiantes tucumanos sobre la última dictadura
3

Un árbol al que le faltan hojas: el libro de estudiantes tucumanos sobre la última dictadura

El mandato de la crianza perfecta en redes: ¿estamos educando desde las propias convicciones o ejecutando un guión ajeno?
4

El mandato de la crianza perfecta en redes: ¿estamos educando desde las propias convicciones o ejecutando un guión ajeno?

Prorrogan la feria Fo.Co hasta el viernes
5

Prorrogan la feria Fo.Co hasta el viernes

Ranking notas premium
De mirarlo a mirar desde él: la experiencia de subir y conocer el corazón del Obelisco
1

De mirarlo a mirar desde él: la experiencia de subir y conocer el corazón del Obelisco

Jaldo capitaliza la dispersión en el lejano oeste
2

Jaldo capitaliza la dispersión en el lejano oeste

Tucumán superó por segundo año consecutivo la tonelada de cocaína secuestrada
3

Tucumán superó por segundo año consecutivo la tonelada de cocaína secuestrada

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración
4

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración

Caso Érika: cómo fue el operativo cuando se detuvo al “Militar” Sosa en Buenos Aires
5

Caso Érika: cómo fue el operativo cuando se detuvo al “Militar” Sosa en Buenos Aires

Más Noticias
El SMN emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para mañana en Tucumán: qué zonas serán afectadas

El SMN emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para mañana en Tucumán: qué zonas serán afectadas

De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife: qué se sabe y cuáles son las hipótesis

De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife: qué se sabe y cuáles son las hipótesis

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife

Lluvia en Tucumán: a qué hora llegan las tormentas y qué pasará durante la noche

Lluvia en Tucumán: a qué hora llegan las tormentas y qué pasará durante la noche

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido

Horóscopo chino: los tres signos que cambiarán de forma drástica su suerte a mitad de noviembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que cambiarán de forma drástica su suerte a mitad de noviembre, según Ludovica Squirru

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Rige la alerta naranja y amarilla para 15 provincias: severas tormentas, ráfagas de 100 km/h y viento zonda en gran parte del país

Rige la alerta naranja y amarilla para 15 provincias: severas tormentas, ráfagas de 100 km/h y viento zonda en gran parte del país

Comentarios