La gira del papa León XIV: “Está muy entusiasmado con visitar Perú”

El papa León XIV está “muy entusiasmado” con su regreso a Perú y no tiene previsto modificar ninguna de las actividades programadas para su gira por Sudamérica, pese a la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido para extirparle un tumor canceroso. Así lo confirmó el Vaticano este martes, al brindar detalles sobre el estado de salud del Pontífice y los preparativos de un viaje que tendrá una carga especial para el líder de la Iglesia católica.
“Está muy entusiasmado. Él mismo confirmó este viaje sin ningún cambio”, aseguró María Montserrat Alvarado, nueva directora de comunicaciones del Vaticano, durante una conferencia de prensa previa a la gira, que se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre.
León XIV, de 71 años, también se mostró “muy agradecido” por las muestras de preocupación que recibió en los últimos días por su salud. Sin embargo, su intención es cumplir con el extenso itinerario previsto, que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú y que será uno de los viajes papales al extranjero más ambiciosos de las últimas décadas.
El regreso al país andino tiene un significado particular para el Pontífice. Antes de convertirse en León XIV, Robert Francis Prevost pasó casi dos décadas en Perú, donde desarrolló buena parte de su labor pastoral e incluso se desempeñó como obispo. Además, cuenta con la ciudadanía peruana, un vínculo que convirtió a ese país en una parte fundamental de su historia personal y religiosa.
“El regreso a casa es muy importante para él”, explicó Alvarado. La funcionaria destacó que Perú fue el lugar que le dio su ministerio y contribuyó a moldear su manera de ejercer el sacerdocio. “Es un lugar que inspiró quién es como pastor, así como su manera de entender el encuentro y las diversas necesidades de la Iglesia. Le abrió los ojos de una manera nueva y diferente”, agregó.
El itinerario también contempla 12 vuelos, dos traslados en helicóptero y una oración a gran altitud en la región de los Andes. La intensidad de los desplazamientos y las actividades reavivó los interrogantes sobre las condiciones físicas del Papa para afrontar una agenda tan exigente, especialmente después de la operación a la que fue sometido hace menos de tres semanas.
Tranquilidad
Ante las inquietudes por la recuperación del Pontífice, el Vaticano buscó transmitir tranquilidad y aclaró que la intervención quirúrgica no implica que León XIV deba convivir con una enfermedad permanente. El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, se refirió al tumor canceroso que le fue extirpado y sostuvo que se trata de una afección de la que es posible recuperarse. “No es una afección permanente, estamos hablando de algo de lo que uno se recupera”, afirmó.
Bruni también remarcó que el Papa no padece enfermedades crónicas y que ya superó el período de recuperación de la operación. “El Papa es un hombre de 71 años que no padece ninguna enfermedad crónica. Tras haberse sometido a una intervención quirúrgica de la que ya se recuperó, vuelve a ser un hombre de esa edad con excelente estado de salud”, finalizó.