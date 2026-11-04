La gira del papa León XIV: “Está muy entusiasmado con visitar Perú”

El papa León XIV está “muy entusiasmado” con su regreso a Perú y no tiene previsto modificar ninguna de las actividades programadas para su gira por Sudamérica, pese a la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido para extirparle un tumor canceroso. Así lo confirmó el Vaticano este martes, al brindar detalles sobre el estado de salud del Pontífice y los preparativos de un viaje que tendrá una carga especial para el líder de la Iglesia católica.