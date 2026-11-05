Cine: una sátira al poder entre millonarios y revolucionarios

Romain Gavras tiene un apellido ilustre: el cineasta francés es hijo de Costa-Gavras, y ya porta una trayectoria propia en el cine que se potencia ahora con “Sacrificio: los elegidos”, el thriller de humor negro en el que despliega su mirada irónica y satírica sobre los manejos del poder. Asimismo, es su debut en un filme en inglés y con un elenco internacional: actúan Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel (fetiche del director, que participó en sus producciones anteriores), Sam Richardson, John Malkovich y Salma Hayek. El director es coautor del guión junto al dramaturgo Will Arbery.
La historia se desarrolla en los extremos narrativos, pero sin romper con los cánones clásicos ni abrumar con recovecos tecnológicos, sino basado en la narración y el guión. Todo comienza cuando un actor en problemas, Mike Tyler, intenta volver a la primera línea de la consideración pública y reaparece en un evento benéfico repleto de estrellas en una lejana isla volcánica griega. Pero todo tiene un giro dramático cuando un grupo revolucionario antisistema invade la fiesta y lo secuestra junto al adinerado anfitrión Ben Bracken -considerado el hombre más rico del mundo- y una bailarina pakistaní que se hace pasar por la nativa americana Katie.
Los radicales insurgentes son liderados por una entusiasta joven que busca un artefacto místico relacionado con una antigua profecía para evitar un inminente apocalipsis. Para salvar a la humanidad tienen sólo dos días y ese objetivo requiere sacrificar tres vidas, de donde viene el título del filme. Esa carrera contra el tiempo lo será también respecto al grupo militarizado de rescate, que se moviliza para poner orden a la situación.
El desarrollo del filme es una abierta crítica a los multimillonarios del mundo que controlan las finanzas y las inversiones globales, que lavan sus conciencias con eventos benéficos que hablan de los peligros de la crisis ambiental, mientras que sus inversiones apuntan a la expoliación de los recursos naturales. Los delirios de los secuestradores llevan a hechos disparatados donde cada grupo busca mejorar su situación en vez de buscar una solución común. En el fondo, todos desean reconocimiento social como los que impiden la destrucción del mundo, pero cada uno por su lado y en tensión constante, sin importar las consecuencias inmediatas de sus acciones en el entorno más directo.
Gavras llega con esta producción a un planteo que lo aleja de sus anteriores creaciones (“El mundo es tuyo”, una comedia ambientada en el mundo del crimen, y “Atenea”, sobre un estallido social en las periferias parisinas) y lo vincula a la reciente “Digger”, protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro González Iñárritu.
Personaje infantil
Para el público infantil, llega la animación “El gato con sombrero”, codirigida por Alessandro Carloni y Érica Rivinoja en una nueva historia del popular personaje. “Haciendo lo que mejor sabe hacer, el Gato difunde alegría a los niños de una manera divertida, icónica y singularmente irreverente, llevándolos a ellos y a la audiencia en un viaje fantástico por un mundo que nunca han visto antes.
Pero esta vez enfrenta su tarea más difícil hasta ahora para el I.I.I.I. (Instituto para la Institución de Imaginación e Inspiración): animar a Gabby y a Sebastián, una pareja de hermanos que están luchando con su mudanza a un nuevo pueblo. Conocido por llevar las cosas demasiado lejos, esta podría ser la última oportunidad de este agente del caos para demostrar su valía o perder su sombrero mágico”, se anuncia.
“Entrega al límite”
Otra comedia de acción que se presenta hoy en los cines tucumanos es “Entrega al límite”, la producción dirigida por Scott Waugh y protagonizada por Alan Ritchson, Owen Wilson, Rodrigo Santoro, Leila George y Adriana Barraza.
Frank es un exsoldado que trabaja de mensajero. Es el encargado de transportar un hígado para trasplante que puede salvarle la vida a un joven receptor. Pero su tarea se vuelve una carrera contra el tiempo cuando un despiadado jefe del crimen hará lo que sea necesario para quedarse con él, y le ordena a su banda que lo intercepte. Para cumplir su misión, debe asociarse con un peculiar compañero en la fórmula habitual de personajes diferentes con una tarea difícil, entre golpes, persecuciones y explosiones..
Vuelve “Godzilla”
En la grilla de los cine Atlas, la semana pasada se anunció “Godzilla Minus Zero”, la nueva película de la saga de ciencia ficción con monstruos destructores dirigida por Takashi Yamaza. Pero la producción llega en realidad hoy a las salas argentinas.
La Segunda Guerra Mundial redujo a Japón a cero, y Godzilla lo llevó a un peldaño todavía más abajo. Han pasado dos años desde entonces (el tiempo que pasó entre el anterior y el actual filme), y el país ha enfrentado enormes dificultades en su intento por recuperarse y reconstruir la vida cotidiana. Justo cuando la humanidad logra aferrarse a una frágil paz, surge una nueva amenaza que destruye toda esperanza en un instante. No habrá una tercera oportunidad. Todo termina aquí.