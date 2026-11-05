Cine: una sátira al poder entre millonarios y revolucionarios

El desarrollo del filme es una abierta crítica a los multimillonarios del mundo que controlan las finanzas y las inversiones globales, que lavan sus conciencias con eventos benéficos que hablan de los peligros de la crisis ambiental, mientras que sus inversiones apuntan a la expoliación de los recursos naturales. Los delirios de los secuestradores llevan a hechos disparatados donde cada grupo busca mejorar su situación en vez de buscar una solución común. En el fondo, todos desean reconocimiento social como los que impiden la destrucción del mundo, pero cada uno por su lado y en tensión constante, sin importar las consecuencias inmediatas de sus acciones en el entorno más directo.