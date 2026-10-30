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Qué dijo Andy Kusnetzoff tras el escándalo entre Santi Maratea y la "China" Ansa en "PH, Podemos Hablar"

El conductor se refirió a lo ocurrido durante la grabación del ciclo que se emitirá este sábado por Telefe. Reconoció que la experiencia fue difícil de procesar y puso en duda cómo quedará reflejada en la edición final.

Tenso cruce entre Santiago Maratea y la China Ansa en PH
Tenso cruce entre Santiago Maratea y la China Ansa en PH La Nación
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Andy Kusnetzoff habló este viernes en su ciclo radial sobre el cruce entre Santi Maratea y China Ansa en Telefe, tras la fuerte repercusión del altercado en la grabación de PH.
  • El conductor admitió que esperaba una jornada tranquila por el perfil de los invitados y confesó que el hecho lo sorprendió por la imprevisibilidad del choque en el estudio.
  • La emisión del sábado por Telefe genera gran expectativa en la audiencia, mientras el conductor puso en duda cómo se reflejará el tenso momento en la edición final.
Resumen generado con IA

Andy Kusnetzoff rompió el silencio sobre el tenso episodio que protagonizaron Santiago Maratea y la China Ansa durante la grabación de "PH, Podemos Hablar", el programa que saldrá al aire este sábado por Telefe. 

En su ciclo radial "Perros de la calle", el conductor reconoció que lo ocurrido en el estudio lo sorprendió y dejó una frase que sintetizó sus sensaciones: “Fue el programa más verdadero que hice. No sé si es bueno o malo”.

Durante la mañana de este viernes, Kusnetzoff contó que el equipo esperaba una jornada de grabación tranquila, especialmente después de la repercusión que había tenido la emisión anterior y por el perfil de los invitados convocados para esta nueva entrega.

“Entonces ayer decíamos: ‘No va a pasar nada’. La verdad, con los invitados que estaban no parecería ser nada”, relató. Su compañero José Bianco intervino con una frase que terminó cobrando otro significado: “La calma que antecede al huracán”.

Andy Kusnetzoff puso en duda cómo se verá el episodio

Sin entrar en detalles sobre el intercambio entre los invitados, el conductor explicó que todavía no puede anticipar cómo se verá el momento en televisión. Según planteó, la experiencia de quienes participan de una grabación no necesariamente coincide con lo que finalmente recibe el público.

“Vos lo estás viendo por YouTube. Es la mirada del director que va ponchando, que no es la que vos estás viendo”, explicó. En ese sentido, señaló que la percepción del clima y de la energía que se vive dentro del estudio puede cambiar según las cámaras y el trabajo de edición.

“Hay acontecimientos a veces en televisión o en un streaming que es distinta a la percepción que uno puede tener del clima, con la energía, viéndolo, que verlo por la tele”, agregó.

Por eso, Kusnetzoff evitó hacer una evaluación definitiva de su desempeño durante la grabación. “La verdad que no sé cómo queda, no sé si estuve bien o mal, porque hay que ver cómo queda”, sostuvo, y dejó abierta la incógnita sobre cuánto de lo sucedido formará parte de la emisión del sábado.

La reflexión del conductor sobre la exposición

Cuando Bianco le pidió que explicara lo ocurrido para quienes no habían seguido las versiones que circularon durante el jueves, Andy respondió entre risas: “Es difícil que no te hayas enterado”. Luego, hizo referencia a la exposición que adquirió el episodio y a su intención de mantener un perfil más bajo.

“Yo le dije a Lu (Calderone, otra de sus productoras) la frase hace poco: ‘Quiero volver a bajar el perfil, porque a mí no me gusta (alto), todavía no lo estoy logrando’”, comentó.

Desde la mesa radial destacaron que había sabido manejar la situación, aunque el conductor no terminó de coincidir con esa mirada. “Qué sé yo. Me parece que en un momento hay cosas que uno puede controlar y unas que no”, concluyó.

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