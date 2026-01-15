Secciones
Park Chan-Wook recrea una película de Costa-Gavras

“La única opción” es la apuesta surcoreana para los Oscar a mejor película internacional (integra la lista de 15 preseleccionadas con la argentina “Belén”); a su vez, es la remake de la realización francesa de 2005 “La corporación”, de Costa-Gavras y basada en una novela de Donald E. Westlake. La actual versión dirigida por el multipremiado Park Chan-Wook se centra en Yoo Man-su, un dedicado trabajador de una empresa que fabrica papel que, tras 25 años en el mismo empleo, es despedido de un día para el otro, lo que lo pone a él y a su familia en una situación económica y emocional límite y desesperada. Durante más de un año, va de una entrevista laboral a otra, y sólo logra un modesto puesto de empleado en una tienda. Cuando intenta volver a su viejo cargo, es humillado por su anterior jefe. Entonces decide que él mismo se creará un lugar, eliminando a su competencia, al entender que ya no tiene nada que perder. El reparto lo conforman Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon, Lee Sung-min y Yeom Hye-ran.

