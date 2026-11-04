Cine: con la producción independiente, empieza la temporada de premios

Los Premios Gotham están concentrados en la producción del cine independiente, y todos los años son los que inauguran la temporada de galas que concluyen con el Oscar en marzo del próximo año.
Si bien las películas que podían ser elegidas habitualmente eran de pequeños estudios, con un presupuesto que no podía superar los U$S35 millones (monto que, para la gran industria norteamericana, es mínimo), desde hace tres años esa restricción cesó y cada vez más creaciones con fuertes respaldos -sean de productoras o de distribuidoras- terminan presentándose.
Por un lado, esta situación elevó la consideración popular sobre la premiación, que en esta oportunidad tendrá lugar el lunes 30 de este mes; por el otro, sus detractores hablan de que se perdió el espíritu original que impulsó esta competencia. Lo cierto es que esta 38° edición bien puede considerarse una cortafuegos entre lo tradicional y la nueva etapa.
Las principales películas que compiten por las estatuillas están en manos de las productoras A24 y Neon. La primera llegará a la cita con 15 nominaciones; nacida hace apenas 14 años, ya cuenta con Oscar por “Luz de Luna” y “Todo a la vez en todas parte”, y reconocimientos varios con “La ballena”, “Guerra civil” y “The Drama”. Ahora defiende sus colores con “Club Kid”, “The Debut”, “La invitación” y “Primetime”, entre otros filmes varias veces postulados en diferentes categorías.
Con una candidatura menos está Neon, sostenida principalmente por “Clarissa” y “Paper Tiger”. En el tercer peldaño de la grilla figuran la nueva distribuidora 1-2 Special, que obtuvo ocho nominaciones (por “Everytime, “La Gradiva” y “Closure”) y Mubi, también con la misma cantidad (por “Teenage Sex and Death”, “Fatherland” y “Minotaur”). En total, hubo 42 largometrajes y 25 premios a las actuaciones repartidos en 11 categorías, incluyendo el Premio del Público, que regresa tras una ausencia de seis años.
Con más candidaturas
Cinco películas empataron en las principales nominaciones a los Gotham: “All of a Sudden”, “Clarissa”, “La invitación”, “La Gradiva” y “Tender Loving Care”, cada una con posibilidades de ganar en cuatro rubros distintos. “Everytime”, “Josephine”, “Minotaur”, “Possible Love”, “Primetime”, “Teenage Sex and Death at Camp Miasma” y “Your Mother, Your Mother, Your Mother” obtuvieron tres candidaturas cada una. La gran mayoría no fueron estrenadas en la Argentina (una excepción es “La invitación”, comedia dirigida por Olivia Wilde), y varias circularán directamente por plataformas de streaming.
A su vez, la española “La bola negra”, dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo y que es un fenómeno de repercusión y público en Estados Unidos, tiene dos nominaciones y se aseguró un premio especial: el Vanguard Tribute, otorgado a todo el equipo.
Lo único confirmado es que el director británico Danny Boyle recibirá un homenaje especial a sus 70 años. En su currículum figuran títulos destacados como “Tumba poco profunda”, “La playa”, “¿Quién quiere ser millonario?”, “127 horas”, “La batalla de los sexos” y la saga “28 días después” y “28 años después” y su secuela. Su última realización, “Ink”, forma parte de la grilla de la Competencia al Mejor Largometraje Internacional del Festival de Cine de Mar del Plata que comienza mañana.