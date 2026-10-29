Escándalo en "PH, Podemos Hablar": qué pasó entre la "China" Ansa y Maratea durante la grabación

El episodio se conoció este jueves en Intrusos (América), donde el cronista Alejandro Guatti contó que los gritos se escuchaban desde la vereda del estudio. El conflicto habría comenzado durante el segmento de preguntas cara a cara, cuando Ansa le consultó al influencer sobre las colectas que realizó y, en particular, sobre una de ellas vinculada con Independiente.