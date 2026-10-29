Escándalo en "PH, Podemos Hablar": qué pasó entre la "China" Ansa y Maratea durante la grabación
La periodista y el influencer protagonizaron un fuerte cruce durante las grabaciones del programa de Andy Kusnetzoff. La discusión obligó a interrumpir el ciclo y generó un momento de tensión entre los invitados.
Resumen para apurados
- Josefina Ansa y Santiago Maratea protagonizaron un tenso cruce este jueves en la grabación de "PH, Podemos Hablar" en Telefe por preguntas sobre sus colectas.
- La discusión por la colecta de Independiente escaló a gritos, provocó el llanto de la periodista y obligó a Andy Kusnetzoff a suspender momentáneamente la grabación.
- Tras la mediación de la producción, el rodaje se completó y Maratea aseguró públicamente que lograron recomponer la relación sin mayores secuelas para la emisión.
Josefina “China” Ansa y Santiago Maratea protagonizaron un tenso enfrentamiento durante las grabaciones de "PH, Podemos Hablar", el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe. La discusión escaló a tal punto que la producción tuvo que suspender momentáneamente el rodaje, mientras la periodista se angustió y llegó a pedir que la dejaran retirarse.
El episodio se conoció este jueves en Intrusos (América), donde el cronista Alejandro Guatti contó que los gritos se escuchaban desde la vereda del estudio. El conflicto habría comenzado durante el segmento de preguntas cara a cara, cuando Ansa le consultó al influencer sobre las colectas que realizó y, en particular, sobre una de ellas vinculada con Independiente.
La situación se produjo en medio de una semana complicada para la periodista, luego de que Nora Colosimo, madre de Wanda y Zaira Nara, la relacionara con el exfutbolista Pablo Migliore, su compañero en MasterChef Celebrity, en medio de rumores de infidelidad.
Cómo comenzó la discusión entre la China Ansa y Santiago Maratea
“Hace minutos explotó todo cuando China Ansa le hace un comentario a Santiago Maratea por el tema de Independiente. En ese momento, Maratea se enojó muchísimo, pararon la grabación ante la sorpresa de todos. Ella se angustió mucho, lloró”, relató Guatti en el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.
Según la información que compartieron en Intrusos, la discusión incluyó gritos y obligó a detener las grabaciones. Entre los invitados también se encontraban Benjamín Amadeo y Rafael Ferro.
Minutos después, el equipo retomó el rodaje, aunque el clima seguía siendo tenso. “Retomaron con caras largas. Él muy enfático respondiendo a lo que le preguntó la China y Andy oficiando de mediador”, contó Lussich.
Guatti agregó que el enfrentamiento había sido “muy agresivo” y que Ansa estaba muy afectada. Incluso, aseguró que la periodista pidió irse del estudio, aunque finalmente lograron convencerla para que continuara.
La versión de Maratea: qué dijo sobre el enfrentamiento
Horas después, el influencer habló en DDM (América), el ciclo de Mariana Fabbiani, y reconoció que el intercambio había sido muy intenso. “Se re picó mal”, resumió al recordar lo ocurrido.
Maratea explicó que Ansa le preguntó qué se recriminaría si hubiera recibido dinero de alguna de sus colectas. Después de responder que en todas se habían alcanzado los objetivos, la conversación derivó hacia una recaudación en particular.
“Me hizo una, la respondí; me hizo otra, la respondí; me hizo otra y yo ya digo: ‘Bueno, me estás queriendo llevar a un lado’”, relató. También cuestionó cuánto había investigado la periodista sobre el tema: “¿Investigaste sobre esa colecta o te leíste un titular?”.
El influencer negó que la producción le hubiera indicado a Ansa qué preguntas hacerle y reconoció que estaba muy enojado. Sin embargo, consideró que no había sobrepasado los límites. “Yo estaba re enojado. Y cuando yo me enojo hablo rápido y fuerte”, explicó.
Además, señaló que fue Kusnetzoff quien decidió interrumpir la grabación cuando el intercambio comenzó a escalar. Durante la pausa, una productora le preguntó qué quería hacer y él respondió que tenía ganas de irse a correr.
Maratea también se refirió al llanto de Ansa y sostuvo que ambos expresaron sus emociones de maneras diferentes: ella a través de la angustia y él elevando la voz.
Pese al episodio, aseguró que pudieron recomponer el vínculo y continuar con el programa. Incluso, reveló que no llegó a formular la pregunta que tenía preparada para la periodista: quería saber si había logrado comprarse una casa después de haber contado que durante su infancia llegó a dormir en la calle.
Consultado sobre cómo había quedado la relación entre ambos, respondió: “Bárbaro, divina la China”. Y cerró con una frase sobre lo ocurrido: “No me arrepiento para nada de ir, sobre todo por cómo terminó”.