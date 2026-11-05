Tres filmes tucumanos irán al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

“Es una emoción enorme. Participar con ‘Shulka’ nada menos que en la prestigiosa sección Perlas es una gran alegría -señala Casanova en diálogo con LA GACETA-. La verdad es que la película ha tenido un recorrido bastante sorprendente e inesperado para todo el equipo. Ha ido circulando por diversos festivales locales e internacionales y cosechó reconocimientos muy valiosos”. Entre los premios obtenidos, aparte del tucumano, logró los de mejor corto, dirección y sonido otorgado por el Enerc; a dirección en el Festival del Fin del Mundo de Ushuaia y a cortometraje en el italiano Religion Today Film Festival.