Tres filmes tucumanos irán al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Hoy comenzará una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el único de categoría A del continente americano, y lo hará con presencia tucumana en dos secciones no competitivas.
Su edición número 41 concluirá el domingo 15, con una programación que reunirá grandes producciones internacionales en segmento de premiación, una muestra especial del cine argentino, homenajes a Natalia Oreiro, Héctor Babenco y Alejandro Agresti, entre otros, y una fuerte presencia de nuevos realizadores emergentes. En la Competencia de Largometrajes Internacionales figura la argentina “Un precio que tenemos que pagar”, una investigación documental sobre la muerte del periodista Ignacio Ezcurra durante la guerra de Vietnam.
Dentro de la grilla “Perlas”, dedicada a películas destacadas en las fiestas nacionales, hay un espacio reservado para dos filmes que se vieron en el Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo de este año: el martes 10, desde las 14.30 y en el Cine Ambassador se proyectarán el cortometraje “Shulka”, dirigido por María Cecilia Casanova y Raquel Soaje y que ganó el premio provincial en su categoría en el plano internacional; y el largo documental “Qué perforado está mi valle”, de Gastón Bejas, Natalia Gelós, Martín Mullally y Nico Perrupato.
“Es una emoción enorme. Participar con ‘Shulka’ nada menos que en la prestigiosa sección Perlas es una gran alegría -señala Casanova en diálogo con LA GACETA-. La verdad es que la película ha tenido un recorrido bastante sorprendente e inesperado para todo el equipo. Ha ido circulando por diversos festivales locales e internacionales y cosechó reconocimientos muy valiosos”. Entre los premios obtenidos, aparte del tucumano, logró los de mejor corto, dirección y sonido otorgado por el Enerc; a dirección en el Festival del Fin del Mundo de Ushuaia y a cortometraje en el italiano Religion Today Film Festival.
“Además, se ha proyectado en escenarios de renombre internacional como el Festival Arpa de Hollywood (Estados Unidos) y el italiano de Lessinia y seguirá recorriendo el mundo. Llegar ahora a Mar del Plata es un orgullo inmenso y una gran responsabilidad. Significa una pantalla fundamental para el cine regional que hacemos desde Tucumán, visibilizando nuestras historias y reflexiones sobre los mandatos familiares e identitarios”, agrega.
La historia fue filmada en Tafí del Valle y sigue a Lucila, quien debe dedicar sus días a cuidar a su madre enferma Higinia, relegando sus deseos. Cuando pide permiso para vivir su propia vida, hay cambios en la dinámica familiar. Está protagonizado por Rosario Altamiranda, Sol Jiménez e Isaías Salvatierra.
“Vamos con la expectativa de compartir nuestra mirada con espectadores de todo el país, tendiendo puentes con realizadores y generando comunidad. La idea es volver a programarla en Tucumán apenas regresemos con fechas a confirmar para finales de este mes, para compartir esta alegría en nuestra casa con toda la gente que nos acompañó desde el inicio; en enero queremos que se proyecte en Tafí del Valle”, anuncia.
Una provocación
Trascartón se verá “Qué perforado...”, filmada en la Patagonia Norte, donde confluyen los ríos Limay y Neuquén en el Negro, y las aguas de altísima calidad avanzan irrigando una zona dedicada históricamente a la producción frutícola, pese a que el fracking minero avanza desde hace más de una década en Vaca Muerta. Esto abre la discusión sobre el destino de la región, que es abordada por investigadores, científicos, funcionarios, representantes de comunidades indígenas, productores agrícolas y trabajadores.
“Es una oportunidad un poco inesperada. No es común que una realización que ponga en el centro de la discusión este tema desde una perspectiva que va más allá de los grandes titulares económicos, ocupe un lugar en este tipo de eventos de gran envergadura. Nuestra idea es que funcione como una provocación a partir de una pregunta: ¿vale la pena sacrificar el agua y los alimentos por la fiebre energética del presente?”, resalta Bejas.
“Para nuestra película y para las discusiones socioambientales, evidentemente es un hito que esperamos funcione como portal hacia las demás producciones independientes que se preguntan por el modelo energético, económico y de vida de este país que es diverso, rico y a la vez extremadamente desigual”, alerta.
El filme circula entre asambleas, encuentros, congresos y reuniones, bibliotecas populares y espacios de formación docente, además de las salas de cine; ya pasó por Tucumán, pero su realizador espera una nueva presentación. “Venimos sorprendidos por la repercusión que tiene. En todas las funciones la gente se queda a debatir sobre las problemáticas complejas desde sus propios territorios. Sentimos que se fue completando con esos debates que terminan siendo muy jugosos. Hay muchas ganas de juntarse a hablar”, admite.
Señala que la discusión ”se ha visto potenciada por la propuesta sobre la Ley de Glaciares, la bandera de Malvinas que desplegaron los jugadores de la selección tras el triunfo contra Inglaterra en el Mundial y la posterior polémica sobre la ley de extranjerización de tierras y el envión de ‘Nuestra tierra’, de Lucrecia Martel”. Fue financiada por la Revista Crisis y el Observatorio Petrolero Sur.
“En lo personal, como tucumano es una satisfacción que la voz de trabajadores golondrina ocupen la pantalla. Son laburantes históricamente postergados que forman parte del espacio complejo que es el Alto Valle y Vaca Muerta. Seguimos con la tradición documental social de Gerardo Vallejo, para honrar a Pino Solanas y Raymundo Gleyzer”, plantea.
El recorrido sobre lo minero-ambiental tiene una nueva etapa: ahora están trabajando en una nueva investigación sobre la extracción del cobre en San Juan y Mendoza, donde tienen proyecciones previstas de su realización.
Crímenes
En tanto, el largometraje de ficción “Bravo” fue seleccionado para participar en la categoría “En tránsito (Work in Progress)” del evento marplatense, donde el premio ayudará a financiar la finalización de la película, que ya está rodada.
“La producción va a competir con otras cinco obras argentinas y voy a viajar junto con la productora Melina Dulci. El viernes 13 a las 10 se proyectará ante el jurado”, adelanta su director Bonzo Villegas, quien repite en esa cita: hace dos años ya participó en esa fiesta con su cortometraje “Viudo”.
Este año, la ópera prima del realizador estuvo en la sección First Look del Marché du Film, en el Festival de Cannes. Es un thriller psicológico dramático, que sigue a un trabajador sexual en decadencia que, tras un crimen accidental, se vincula con El Tano en un raid pasional. El elenco está encabezado por Sergio Domínguez, y lo completan Esteban Meloni, Cali Coronel, Luis Gallar, Franco Ochi-Ramacciotti, Jaime Mamaní y Rosario Altamiranda, entre otros.
“Estar en Mar del Plata representa una oportunidad muy importante. ‘Bravo’ es una película de producción totalmente independiente y el camino de la posproducción viene siendo largo y desafiante. Son justamente estas instancias las que nos permiten avanzar hacia nuestra meta, que es terminar la película para poder llegar a ese tan esperado estreno, previsto para el año que viene”, explica el director.
Hasta ahora, ya la logrado varios reconocimientos y apoyos en este trayecto: los WIP del Festival de Cine de Tucumán, el Mercado +MALA de Montevideo y el Festival Luz del Desierto de Buenos Aires, en los que el filme fue premiado. “Además recibimos un apoyo importante del Consejo de Artes Audiovisuales de Tucumán, que nos permitió avanzar muchísimo. Estamos ansiosos y un poco nerviosos, pero muy contentos”, finaliza.
Diálogo con el mundo: el lema de este año
“Donde el cine argentino dialoga con el mundo” es el lema de la nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, contará con 14 películas en Competencia Internacional, otras tantas en el certamen Latinoamericano y 12 en la Argentina, siempre de largometrajes, entre documentales y ficciones. “Caballo salvaje nueve”, de Martin McDonagh (el mismo de “Tres anuncios por un crimen” y “Los espíritus de la isla”) será la encargada de inaugurar el evento, fuera de sección. La programación también incluirá “Paper Tiger”, de James Gray, nominada recientemente a los premios Gotham. Entre las producciones nacionales destacadas se verá “La virgen de la tosquera”, de Laura Casabé, inspirada en relatos de Mariana Enríquez, que representa al país en los Oscar y en los Goya. El cierre estará a cargo de “Borges y yo”, dirigida por Marc Turtletaub.