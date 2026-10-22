Mundo

Nadaba casi tres kilómetros por amor: la historia real del perro japonés que llegó al cine y conmovió al mundo

La historia ocurrió en las islas de Okinawa, Japón, y conmovió a miles de personas por la perseverancia de un perro que atravesaba el mar para reencontrarse con Marilyn. Su vínculo inspiró la película Shiro & Marilyn, estrenada en 1988, y todavía es recordado con monumentos dedicados a ambos animales.

Nadaba casi tres kilómetros por amor: la historia real del perro japonés que llegó al cine y conmovió al mundo
Nadaba casi tres kilómetros por amor: la historia real del perro japonés que llegó al cine y conmovió al mundo
Por Redacción Mundo Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En 1986, en Okinawa, Japón, un perro llamado Shiro cruzaba tres kilómetros a nado en mar abierto para visitar a su compañera Marilyn tras una mudanza.
  • Tras separarse de isla en isla, el can desafió corrientes y barcos repetidamente, captando la atención pública hasta inspirar el filme "Shiro & Marilyn" en 1988.
  • A casi cuatro décadas, estatuas dedicadas a ambos animales en las islas de Aka y Zamami consolidan la historia como un símbolo de lealtad y atractivo turístico.
Resumen generado con IA

Hay historias de amor que parecen sacadas de una película, pero algunas tienen protagonistas reales y de cuatro patas. Shiro, un perro que vivía en el archipiélago japonés de Okinawa, se hizo conocido por nadar cerca de tres kilómetros para visitar a Marilyn, una perra con la que había desarrollado un vínculo especial.

La conmovedora historia de Ari, el chihuahua que escapó de la guerra de Ucrania y lleva alegría a nenes internados

La conmovedora historia de Ari, el chihuahua que escapó de la guerra de Ucrania y lleva alegría a nenes internados

La historia comenzó en 1986, cuando la familia Nakamura se mudó de la isla de Zamami a la cercana isla de Aka. La distancia que separaba a ambos animales no impidió que Shiro intentara mantener sus encuentros: una y otra vez, se lanzaba al agua y cruzaba el mar para llegar hasta Marilyn.

Con el tiempo, los habitantes de la zona comenzaron a observar sus recorridos y a contar aquella particular historia. Lo que empezó como una rutina entre dos perros terminó convirtiéndose en un relato conocido en todo Japón.

El recorrido de Shiro para reencontrarse con Marilyn

Las islas de Aka y Zamami forman parte del archipiélago de Kerama, en la prefectura de Okinawa, una región reconocida por sus aguas cristalinas y su biodiversidad marina.

Aunque la distancia entre ambas islas ronda los tres kilómetros, el trayecto no era un simple paseo. Shiro debía nadar en mar abierto, atravesar corrientes y compartir esas aguas con embarcaciones que circulaban por la zona.

A pesar de las dificultades, el perro repetía el recorrido para encontrarse con Marilyn. Su perseverancia llamó la atención de los vecinos, que comenzaron a reconocerlo como el protagonista de una historia tan inusual como conmovedora.

El caso se difundió más allá de las pequeñas comunidades insulares y se convirtió en un símbolo de fidelidad. La imagen de un perro dispuesto a cruzar el mar para estar junto a otro animal capturó la atención del público y despertó el interés de los medios.

La película que convirtió a Shiro y Marilyn en leyendas

La repercusión de la historia llegó al cine en 1988, cuando se estrenó la película japonesa Shiro & Marilyn, inspirada en el vínculo entre los dos perros.

La producción permitió que la historia trascendiera las fronteras de Okinawa y llegara a un público más amplio. Con el paso de los años, el relato continuó circulando en medios de comunicación, libros y publicaciones dedicadas a los animales.

La película contribuyó a mantener viva la memoria de Shiro y Marilyn y a convertir su historia en una referencia para quienes disfrutan de los relatos sobre la lealtad y los vínculos entre animales.

Las estatuas que mantienen vivo el recuerdo de Shiro y Marilyn

El paso del tiempo no borró la historia de los dos perros. En la isla de Aka hay una estatua dedicada a Shiro, mientras que en Zamami se levantó otro monumento en homenaje a Marilyn.

Ambas esculturas recuerdan el recorrido que unió a los animales y se convirtieron en puntos de interés para los visitantes del archipiélago de Kerama. Para muchos turistas, conocer esos lugares es una oportunidad de acercarse a una de las historias más particulares de la región.

A casi cuatro décadas del estreno de la película, el relato de Shiro y Marilyn sigue despertando emoción. Su historia combina una travesía extraordinaria con la fuerza de un vínculo que sobrevivió a la distancia.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada
1

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión
2

Cámara de Diputados: los tucumanos se dividieron en las votaciones durante una extensa sesión

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios
3

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle
4

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Cronograma del GP de Estados Unidos: cuándo corre Colapinto y a qué hora ver las prácticas libres
5

Cronograma del GP de Estados Unidos: cuándo corre Colapinto y a qué hora ver las prácticas libres

Ranking notas premium
Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago
1

Distinguen a una cardióloga tucumana por una investigación que llegará a Chicago

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran
2

Los tucumanos viven hasta dos años y medio menos por el aire que respiran

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?
3

Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán?

Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema
4

Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral
5

Un paraguas para resistir las inclemencias del tiempo electoral

Más Noticias
Así luce Mónica Ayos a los 54 años: posó en bikini desde la pileta y sorprendió en las redes

Así luce Mónica Ayos a los 54 años: posó en bikini desde la pileta y sorprendió en las redes

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

Luna llena de octubre 2026: cuándo es, a qué hora se verá y qué significa en Tauro

Luna llena de octubre 2026: cuándo es, a qué hora se verá y qué significa en Tauro

La desgarradora reflexión de Antonio Grimau sobre la muerte de su hijo: “Me enojé

La desgarradora reflexión de Antonio Grimau sobre la muerte de su hijo: “Me enojé"

Tormentas, granizo y viento Zonda: el SMN puso bajo alerta a más de medio país

Tormentas, granizo y viento Zonda: el SMN puso bajo alerta a más de medio país

Anses paga una ayuda económica a personas sin trabajo: quiénes pueden solicitarla y cómo hacerlo

Anses paga una ayuda económica a personas sin trabajo: quiénes pueden solicitarla y cómo hacerlo

Ráfagas de 90 km/h, lluvias intensas y nieve: 10 provincias están bajo alerta amarilla este lunes

Ráfagas de 90 km/h, lluvias intensas y nieve: 10 provincias están bajo alerta amarilla este lunes

Horóscopo chino: dos signos vivirán una transformación importante en octubre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: dos signos vivirán una transformación importante en octubre, según Ludovica Squirru

Comentarios