Nadaba casi tres kilómetros por amor: la historia real del perro japonés que llegó al cine y conmovió al mundo
La historia ocurrió en las islas de Okinawa, Japón, y conmovió a miles de personas por la perseverancia de un perro que atravesaba el mar para reencontrarse con Marilyn. Su vínculo inspiró la película Shiro & Marilyn, estrenada en 1988, y todavía es recordado con monumentos dedicados a ambos animales.
Resumen para apurados
- En 1986, en Okinawa, Japón, un perro llamado Shiro cruzaba tres kilómetros a nado en mar abierto para visitar a su compañera Marilyn tras una mudanza.
- Tras separarse de isla en isla, el can desafió corrientes y barcos repetidamente, captando la atención pública hasta inspirar el filme "Shiro & Marilyn" en 1988.
- A casi cuatro décadas, estatuas dedicadas a ambos animales en las islas de Aka y Zamami consolidan la historia como un símbolo de lealtad y atractivo turístico.
Hay historias de amor que parecen sacadas de una película, pero algunas tienen protagonistas reales y de cuatro patas. Shiro, un perro que vivía en el archipiélago japonés de Okinawa, se hizo conocido por nadar cerca de tres kilómetros para visitar a Marilyn, una perra con la que había desarrollado un vínculo especial.
La historia comenzó en 1986, cuando la familia Nakamura se mudó de la isla de Zamami a la cercana isla de Aka. La distancia que separaba a ambos animales no impidió que Shiro intentara mantener sus encuentros: una y otra vez, se lanzaba al agua y cruzaba el mar para llegar hasta Marilyn.
Con el tiempo, los habitantes de la zona comenzaron a observar sus recorridos y a contar aquella particular historia. Lo que empezó como una rutina entre dos perros terminó convirtiéndose en un relato conocido en todo Japón.
El recorrido de Shiro para reencontrarse con Marilyn
Las islas de Aka y Zamami forman parte del archipiélago de Kerama, en la prefectura de Okinawa, una región reconocida por sus aguas cristalinas y su biodiversidad marina.
Aunque la distancia entre ambas islas ronda los tres kilómetros, el trayecto no era un simple paseo. Shiro debía nadar en mar abierto, atravesar corrientes y compartir esas aguas con embarcaciones que circulaban por la zona.
A pesar de las dificultades, el perro repetía el recorrido para encontrarse con Marilyn. Su perseverancia llamó la atención de los vecinos, que comenzaron a reconocerlo como el protagonista de una historia tan inusual como conmovedora.
El caso se difundió más allá de las pequeñas comunidades insulares y se convirtió en un símbolo de fidelidad. La imagen de un perro dispuesto a cruzar el mar para estar junto a otro animal capturó la atención del público y despertó el interés de los medios.
La película que convirtió a Shiro y Marilyn en leyendas
La repercusión de la historia llegó al cine en 1988, cuando se estrenó la película japonesa Shiro & Marilyn, inspirada en el vínculo entre los dos perros.
La producción permitió que la historia trascendiera las fronteras de Okinawa y llegara a un público más amplio. Con el paso de los años, el relato continuó circulando en medios de comunicación, libros y publicaciones dedicadas a los animales.
La película contribuyó a mantener viva la memoria de Shiro y Marilyn y a convertir su historia en una referencia para quienes disfrutan de los relatos sobre la lealtad y los vínculos entre animales.
Las estatuas que mantienen vivo el recuerdo de Shiro y Marilyn
El paso del tiempo no borró la historia de los dos perros. En la isla de Aka hay una estatua dedicada a Shiro, mientras que en Zamami se levantó otro monumento en homenaje a Marilyn.
Ambas esculturas recuerdan el recorrido que unió a los animales y se convirtieron en puntos de interés para los visitantes del archipiélago de Kerama. Para muchos turistas, conocer esos lugares es una oportunidad de acercarse a una de las historias más particulares de la región.
A casi cuatro décadas del estreno de la película, el relato de Shiro y Marilyn sigue despertando emoción. Su historia combina una travesía extraordinaria con la fuerza de un vínculo que sobrevivió a la distancia.