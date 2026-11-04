La UIA presentó el Pacto Fiscal para la competitividad

“Estamos viviendo uno de los momentos de mayores transformaciones. Son cambios que están sucediendo simultáneamente: la transformación económica de nuestro país, el cambio geopolítico mundial y la revolución del conocimiento impulsada por la inteligencia artificial”, señaló Rapallini durante su mensaje en el marco de la 32.ª Conferencia Industrial - “Talento argentino: la fuerza que transforma”. En ese contexto, advirtió que el desafío para la Argentina ahora es “pasar de una economía organizada para defenderse a otra que permita invertir y crecer”. Para eso, consideró que la estabilidad macroeconómica es una condición fundamental, aunque insuficiente por sí sola.