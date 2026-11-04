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La UIA presentó el Pacto Fiscal para la competitividad

Rappallini reclamó al Gobierno que se instrumente el “RIGI Industrial”.

MEDIDAS. Rappallini celebró los anuncios para bajar la presión fiscal.
MEDIDAS. Rappallini celebró los anuncios para bajar la presión fiscal.
Por Redacción Economía Hace 2 Hs

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Martín Rappallini celebró las medidas anunciadas este martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, para aliviar la presión fiscal sobre las PyME y las grandes empresas. Sin embargo, también reclamó la implementación de un régimen de incentivos para la industria, al que definió como un “RIGI industrial”. Asimismo, presentó el Pacto Fiscal para la Competitividad.

“Estamos viviendo uno de los momentos de mayores transformaciones. Son cambios que están sucediendo simultáneamente: la transformación económica de nuestro país, el cambio geopolítico mundial y la revolución del conocimiento impulsada por la inteligencia artificial”, señaló Rapallini durante su mensaje en el marco de la 32.ª Conferencia Industrial - “Talento argentino: la fuerza que transforma”. En ese contexto, advirtió que el desafío para la Argentina ahora es “pasar de una economía organizada para defenderse a otra que permita invertir y crecer”. Para eso, consideró que la estabilidad macroeconómica es una condición fundamental, aunque insuficiente por sí sola.

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Rapallini puso el foco en las condiciones en las que las empresas argentinas deben competir con sus pares del exterior. “Una empresa argentina compite con los impuestos, el financiamiento, la infraestructura y las condiciones laborales de otros países donde están instalados sus competidores”, explicó. En ese sentido, planteó que la apertura económica y la competitividad deben avanzar en paralelo. Mientras las empresas tienen la responsabilidad de invertir y mejorar su productividad, sostuvo que el Estado debe generar las condiciones necesarias para que puedan hacerlo.

Acuerdos

En otro tramo de su discurso, Rapallini presentó una propuesta que la entidad viene trabajando desde hace varios meses: un pacto fiscal federal para la competitividad, que contempla la creación de un régimen industrial de incentivos para acercar las condiciones de producción locales a las de otros países. “Desde la UIA estamos impulsando un pacto fiscal federal para la competitividad, un régimen industrial para la competitividad internacional. Lo venimos hablando hace varios meses y se llama el RIGI industrial”, anunció.

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La iniciativa apunta a reducir progresivamente los impuestos que afectan a la producción y promover nuevas inversiones, en coordinación con las provincias y los municipios. El objetivo, explicó, es transformar el sistema tributario sin abandonar el equilibrio fiscal, pero generando condiciones que permitan fortalecer el crecimiento de la actividad.

El titular de la UIA también hizo hincapié en la necesidad de que las medidas lleguen rápido. Advirtió que los sectores industriales transables, especialmente las pequeñas y medianas empresas intensivas en mano de obra, no pueden esperar a que se complete una reforma integral de la economía. Ese acompañamiento, según detalló, debe incluir una agenda más amplia que contemple el acceso al crédito a tasas razonables, la lucha contra el contrabando y el comercio ilegal, el abastecimiento energético, la implementación de la ley de modernización laboral, mejoras en infraestructura y logística y la formación de recursos humanos.

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Sobre el cierre, el presidente de la UIA llamó a construir acuerdos entre los distintos sectores políticos y económicos. “Tenemos por delante construir un futuro común, aun cuando pensemos distinto. Tenemos que aprender a convivir con nuestras diferencias y encontrar acuerdos sobre los grandes objetivos del país”, concluyó.

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