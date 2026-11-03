Una empresa busca asistentes de carga de datos para trabajar de manera remota

Resumen para apurados
- RYZ Labs busca contratar en Argentina a un asistente remoto de carga de datos para catalogar artículos coleccionables con alta precisión.
- La vacante full-time se gestiona en LinkedIn; exige manejo de herramientas digitales, atención al detalle superior al 99% y control de inventarios.
- La convocatoria amplía las oportunidades de empleo remoto en el país para mercados globales dentro del creciente negocio de los coleccionables.
RYZ Labs, una empresa tecnológica que desarrolla soluciones digitales y trabaja con equipos para clientes internacionales, abrió una búsqueda para trabajo remoto en Argentina. Quiere sumar un asistente encargado de cargar, revisar y ordenar información sobre artículos coleccionables, entre ellos cartas de Pokémon y Magic: The Gathering.
La posición figura bajo el nombre “Asset Titler” y está destinada exclusivamente a candidatos que vivan en el país.
Qué hace un asistente de carga de datos
El trabajo estará enfocado en ingresar títulos, identificadores y otra información de activos dentro de los sistemas internos de uno de los clientes de RYZ Labs.
También habrá una parte importante de control de calidad: revisar que los datos estén correctamente cargados, detectar errores, identificar información faltante y marcar registros que necesiten una segunda revisión.
Otra de las tareas será verificar números de serie y otros identificadores vinculados con los artículos procesados.
Qué requisitos pide la empresa
RYZ Labs solicita conocimientos básicos de computación y carga de datos, además de capacidad para seguir instrucciones estructuradas y organizar el tiempo de trabajo.
La experiencia previa con coleccionables o sistemas de inventario aparece como un punto valorado. También se busca una persona que pueda trabajar con ritmo alto sin perder precisión.
Cómo postularse
La vacante está publicada actualmente en LinkedIn bajo el nombre “Asset Titler”, dentro del perfil de RYZ Labs.
Desde allí se puede acceder directamente a la solicitud.
La publicación aclara que el puesto está disponible solo para personas que viven en Argentina. La modalidad es remota y de jornada completa.
La precisión es central
La empresa fija una meta concreta para el puesto: mantener una precisión superior al 99% en las tareas de carga de datos.
Además, el perfil seleccionado deberá cumplir con objetivos diarios de procesamiento y presentar reportes cuando detecte elementos que necesiten correcciones o una revisión adicional.
Por eso, la búsqueda pone el foco en la atención al detalle, la organización y la capacidad de trabajar con grandes volúmenes de información.