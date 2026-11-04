Caputo anuncia que suspenden embargos de ARCA a PyME

Además, anunció la extensión del plan de 18 cuotas sobre deudas con ARCA. Ahora se podrán incluir las deudas al 31 de octubre (antes eran al 30 de junio). Las PyME podrán utilizar el 100% del saldo a favor por exportación o por IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras. El ministro sostuvo que este beneficio “también se hará con un porcentaje para las grandes empresas”. “Esto mejorará la caja y el manejo financiero de las empresas y será un gran paso hacia la implementación de una cuenta corriente única aduanera entre las empresas y ARCA”, añadió el ministro. A través del Banco Nación se otorgarán créditos a plazos de tres a cinco años, a una tasa fija del orden del 20%, para la compra de automóviles cero kilómetros.