Caputo anuncia que suspenden embargos de ARCA a PyME

La suspensión de los embargos a las pequeñas y medianas empresas (PyME); una idea de eliminar el impuesto a los Sellos en las provincias y hasta cierta autonomía cambiaria con el fin de evitar turbulencias a las puertas de las elecciones presidenciales. Todo eso incluyó el discurso que el ministro de Economía, Luis Caputo, llevó a la 32a Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA). En el mismo mensaje confirmó que habrá una línea especial de crédito del Banco Nación para incentivar la compra de automóviles y volvió a rechazar las propuestas de devaluación para que la economía recupere competitividad.
Respecto de la suspensión de los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) regirá hasta mayo de 2027. “La idea es que esto les dé margen para ordenar sus cuentas”, indicó Caputo. “Entendemos que las PyME tienen un problema financiero y tienen un problema con los embargos. Esto no es un plan platita, es darle una solución a un problema heredado para alivianar el costo financiero”, continuó.
Además, anunció la extensión del plan de 18 cuotas sobre deudas con ARCA. Ahora se podrán incluir las deudas al 31 de octubre (antes eran al 30 de junio). Las PyME podrán utilizar el 100% del saldo a favor por exportación o por IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras. El ministro sostuvo que este beneficio “también se hará con un porcentaje para las grandes empresas”. “Esto mejorará la caja y el manejo financiero de las empresas y será un gran paso hacia la implementación de una cuenta corriente única aduanera entre las empresas y ARCA”, añadió el ministro. A través del Banco Nación se otorgarán créditos a plazos de tres a cinco años, a una tasa fija del orden del 20%, para la compra de automóviles cero kilómetros.
En otro orden, Caputo anunció que el Gobierno les propondrá a las provincias la eliminación del impuesto a los sellos. La iniciativa alcanzará a las jurisdicciones que están adheridas al RIGI y al REOR (Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas). La propuesta consiste en la eliminación del impuesto y, a cambio, el Estado nacional les abonará el 50% de esa recaudación a modo de compensación. Fuentes del Ministerio de Economía de Tucumán indicaron que aún no conocen el proyecto que impulsa el Gobierno nacional. Sellos implica el 10% de la recaudación total de impuestos provinciales, por lo que resulta difícil que pueda ser suprimido del esquema fiscal en tiempos en que la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo necesita consolidar los ingresos.
Los dólares
Por otra parte, el titular del Palacio de Hacienda de la Nación rechazó las opiniones de quienes aconsejan al Gobierno nacional modificar el tipo de cambio para dinamizar la economía y dio detalles de la hoja de ruta que llevará adelante para ganar competitividad. Asimismo, el ministro puntualizó que uno de los motivos principales del actual estancamiento es la “incertidumbre política” que genera que los bancos frenen el otorgamiento de créditos dado el temor a que la tasa de interés se dispare luego de las elecciones de 2027.
En otro tramo de su mensaje, Caputo intentó llevarles tranquilidad a los empresarios al sostener que el Gobierno consiguió “estabilidad y previsibilidad”. “Hoy hay dólares, mañana va a haber más, pasado más y dentro de seis años muchísimos más. Y eso para ustedes que piensan en invertir en el mediano y largo plazo es un dato fundamental”, sostuvo.