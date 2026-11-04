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De mirarlo a mirar desde él: la experiencia de subir y conocer el corazón del Obelisco

La inauguración de un ascensor en el interior del monumento más icónico de Buenos Aires permite nuevas y espectaculares sensaciones a los turistas.

De mirarlo a mirar desde él: la experiencia de subir y conocer el corazón del Obelisco
Gabriela Baigorri
Por Gabriela Baigorri Hace 5 Hs

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