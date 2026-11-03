¿Quién es dueño de una app? Un seminario en Tucumán explica cómo proteger proyectos digitales

Resumen para apurados
- El Colegio de Abogados de Tucumán dicta un seminario híbrido que finaliza el 11 de noviembre para instruir sobre la protección legal de software y apps.
- La capacitación arancelada de 20 horas incluye casos prácticos y docentes de Cambridge, UNT y Satellogic, con aval de la Universidad San Pablo-T.
- La propuesta brinda herramientas clave para resguardar activos intangibles y potenciar el desarrollo de proyectos digitales en un mercado en auge.
Las marcas, una aplicación, un programa informático o incluso una idea convertida en un desarrollo pueden convertirse en activos importantes para una persona, una empresa o un proyecto. Para abordar cómo se protegen y qué cuestiones legales aparecen en el camino, el Colegio de Abogados de Tucumán organizará un Seminario de Actualización en Propiedad Intelectual.
La propuesta tuvo ya dos encuentros (14 y 21 de octubre) pero resta uno: el 11 de noviembre, de 16 a 20, con una carga horaria total de 20 horas. Las clases serán presenciales en el Colegio de Abogados de Tucumán, con una opción virtual a través de Zoom.
Marcas, software y casos prácticos
El seminario propone un recorrido por distintos aspectos de la propiedad intelectual. Entre los temas previstos aparecen el régimen de marcas, los procedimientos de registro, la protección de aplicaciones y software, la titularidad, la contratación y los activos intangibles.
También habrá actividades prácticas y un trabajo integrador final, con un abordaje orientado a la resolución de casos. La capacitación estará a cargo de Erika Moeykens, de la UNT; Daphne Ioanidis, de University of Cambridge; y Verónica Mega, de Satellogic.
La actividad contará con certificación académica de la Dirección de Posgrado de la Universidad de San Pablo-T y está destinada a abogados y profesionales con título de grado interesados en la temática.
Cuánto cuesta y cómo inscribirse
La inscripción previa es obligatoria. Para matriculados activos del Colegio de Abogados de Tucumán, el costo es de $120.000 en un pago o dos cuotas de $65.000. Para no matriculados y otros profesionales, el valor es de $150.000 en un pago o dos cuotas de $80.000.
Las consultas y la inscripción se realizan a través del correo escueladegraduadoscat@gmail.com.
En un escenario donde el software, las plataformas digitales y las marcas forman parte de cada vez más proyectos profesionales, conocer las reglas que protegen esos desarrollos también puede ser una herramienta para quienes buscan convertir una idea en un proyecto concreto.
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