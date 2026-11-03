SociedadEducación

¿Quién es dueño de una app? Un seminario en Tucumán explica cómo proteger proyectos digitales

La capacitación tendrá tres encuentros y reunirá a especialistas de la UNT, University of Cambridge y Satellogic.

SEMINARIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. La capacitación tendrá 20 horas de duración, modalidad híbrida y certificación de la Universidad de San Pablo-T. / PEXELS
SEMINARIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. La capacitación tendrá 20 horas de duración, modalidad híbrida y certificación de la Universidad de San Pablo-T. / PEXELS
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Colegio de Abogados de Tucumán dicta un seminario híbrido que finaliza el 11 de noviembre para instruir sobre la protección legal de software y apps.
  • La capacitación arancelada de 20 horas incluye casos prácticos y docentes de Cambridge, UNT y Satellogic, con aval de la Universidad San Pablo-T.
  • La propuesta brinda herramientas clave para resguardar activos intangibles y potenciar el desarrollo de proyectos digitales en un mercado en auge.
Resumen generado con IA

Las marcas, una aplicación, un programa informático o incluso una idea convertida en un desarrollo pueden convertirse en activos importantes para una persona, una empresa o un proyecto. Para abordar cómo se protegen y qué cuestiones legales aparecen en el camino, el Colegio de Abogados de Tucumán organizará un Seminario de Actualización en Propiedad Intelectual.

La propuesta tuvo ya dos encuentros (14 y 21 de octubre) pero resta uno: el 11 de noviembre, de 16 a 20, con una carga horaria total de 20 horas. Las clases serán presenciales en el Colegio de Abogados de Tucumán, con una opción virtual a través de Zoom.

Tucumán será sede de un Seminario Internacional de Karate Kyokushin

Tucumán será sede de un Seminario Internacional de Karate Kyokushin

Marcas, software y casos prácticos

El seminario propone un recorrido por distintos aspectos de la propiedad intelectual. Entre los temas previstos aparecen el régimen de marcas, los procedimientos de registro, la protección de aplicaciones y software, la titularidad, la contratación y los activos intangibles.

También habrá actividades prácticas y un trabajo integrador final, con un abordaje orientado a la resolución de casos. La capacitación estará a cargo de Erika Moeykens, de la UNT; Daphne Ioanidis, de University of Cambridge; y Verónica Mega, de Satellogic.

La actividad contará con certificación académica de la Dirección de Posgrado de la Universidad de San Pablo-T y está destinada a abogados y profesionales con título de grado interesados en la temática.

Primavera Cero: la Universidad San Pablo-T abre un seminario para reinventar marcas

Primavera Cero: la Universidad San Pablo-T abre un seminario para reinventar marcas

Cuánto cuesta y cómo inscribirse

La inscripción previa es obligatoria. Para matriculados activos del Colegio de Abogados de Tucumán, el costo es de $120.000 en un pago o dos cuotas de $65.000. Para no matriculados y otros profesionales, el valor es de $150.000 en un pago o dos cuotas de $80.000.

Las consultas y la inscripción se realizan a través del correo escueladegraduadoscat@gmail.com.

En un escenario donde el software, las plataformas digitales y las marcas forman parte de cada vez más proyectos profesionales, conocer las reglas que protegen esos desarrollos también puede ser una herramienta para quienes buscan convertir una idea en un proyecto concreto.

Post Instagram

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánUniversidad Nacional de TucumánColegio de Abogados de TucumánColegio de AbogadosArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España
1

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife
2

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido
3

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido

De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife: qué se sabe y cuáles son las hipótesis
4

De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife: qué se sabe y cuáles son las hipótesis

Entre aplausos y silbidos: así fue la despedida de Atlético Tucumán en el Monumental
5

Entre aplausos y silbidos: así fue la despedida de Atlético Tucumán en el Monumental

Ranking notas premium
El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios
1

El caso Érika: una trama de drogas, poder y silencios

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial
2

La pelea por el ascensor generó una batalla judicial

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar
3

Rechazan el sobreseimiento de un ex funcionario involucrado en la venta de tierras fiscales en El Mollar

Cerro Ñuñorco Grande: amplían el rastrillaje en busca de Raúl Moyano
4

Cerro Ñuñorco Grande: amplían el rastrillaje en busca de Raúl Moyano

Guerra judicial: La AMT recusó a la jueza que investiga posibles irregularidades por un mensaje de Whastapp y la magistrada tildó el planteo de absurdo
5

Guerra judicial: La AMT recusó a la jueza que investiga posibles irregularidades por un mensaje de Whastapp y la magistrada tildó el planteo de "absurdo"

Más Noticias
El SMN emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para mañana en Tucumán: qué zonas serán afectadas

El SMN emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para mañana en Tucumán: qué zonas serán afectadas

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife

Qué hizo Jesús Owono, el arquero de Andorra, después de la muerte del delantero de Tenerife

Lluvia en Tucumán: a qué hora llegan las tormentas y qué pasará durante la noche

Lluvia en Tucumán: a qué hora llegan las tormentas y qué pasará durante la noche

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido

Quién era Jesús de Miguel, el delantero de 30 años que murió tras un choque en pleno partido

Horóscopo chino: los tres signos que cambiarán de forma drástica su suerte a mitad de noviembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que cambiarán de forma drástica su suerte a mitad de noviembre, según Ludovica Squirru

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Rige la alerta naranja y amarilla para 15 provincias: severas tormentas, ráfagas de 100 km/h y viento zonda en gran parte del país

Rige la alerta naranja y amarilla para 15 provincias: severas tormentas, ráfagas de 100 km/h y viento zonda en gran parte del país

Por la Ley de Financiamiento Universitario, estudiantes de la UNT analizan tomar las facultades

Por la Ley de Financiamiento Universitario, estudiantes de la UNT analizan tomar las facultades

Comentarios