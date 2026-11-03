¿Quién es dueño de una app? Un seminario en Tucumán explica cómo proteger proyectos digitales

Las marcas, una aplicación, un programa informático o incluso una idea convertida en un desarrollo pueden convertirse en activos importantes para una persona, una empresa o un proyecto. Para abordar cómo se protegen y qué cuestiones legales aparecen en el camino, el Colegio de Abogados de Tucumán organizará un Seminario de Actualización en Propiedad Intelectual.