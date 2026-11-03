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Prorrogan la feria Fo.Co hasta el viernes

La Federación Económica de Tucumán aloja la muestra de imágenes contemporáneas.

“SAUCE LLORÓN”. La foto de Pablo Masino viajará a Miami.
“SAUCE LLORÓN”. La foto de Pablo Masino viajará a Miami.
Por Redacción Sociedad Hace 7 Hs

La respuesta del público a la Feria Pop-Up de Fotografía Contemporánea (Fo.Co) motivó su prórroga durante toda esta semana en la sede de la Federación Económica de Tucumán (FET, San Martín 427), habilitada al público de 9 a 17. Inicialmente, concluía el sábado, durante la Noche de los Museos.

“Esta primera edición representa una oportunidad para poner esta propuesta en un lugar de mayor visibilidad dentro del circuito artístico local, para promover su reconocimiento como disciplina artística y como objeto de colección. Nos propusimos acercar las obras a nuevos públicos y generar un ámbito de encuentro entre fotógrafos, artistas, galeristas, coleccionistas, profesionales y potenciales compradores, y uno de los resultados destacados fue la concreción de ventas de distintas obras, junto con dos premios adquisición por parte de galerías de arte”, señala Juan Grande, organizador de la actividad desde Dínamo Creativo. En simultáneo, en los salones se presenta la muestra “Pinacoteca FUNDAFET: UMBRALes PluralES”.

Una performance para cerrar la Bienal de Fotografía Documental

Una performance para cerrar la Bienal de Fotografía Documental

Premios

El primero premio de Fo.Co correspondió a la obra “Sauce llorón”, de Pablo Masino, adquirida por la galería de Miami Ceibo Art Gallery, dirigida por Brenda Groy y Gabriela Karpiuk. El segundo fue otorgado por ART Point, el espacio de Alter Point que conduce Lucila Neme, que seleccionó para su colección una de las fotografías sin título pertenecientes a la serie Flora, de Gabriel Varsányi.

DE LA SERIE FLORA. La imagen premiada de Gabriel Varsányi. DE LA SERIE FLORA. La imagen premiada de Gabriel Varsányi.

“Ambas adquisiciones constituyen un reconocimiento a la producción contemporánea y una señal concreta del interés que puede despertar esta disciplina en el mercado del arte. La participación de Fo.Co en la Noche de los Museos fue otro de los hitos y permitió ampliar el alcance de la propuesta, en un diálogo entre cultura, arte y economía”, resalta Grande.

En la sección principal, se seleccionó a Julio Pantoja, Rosalba Mirabella, Valeria Cannata, Solana Peña, Valentina Manservigi, Jimena Montenegro, El Ojo de Agamotto y Aníbal Aparicio, junto a Masino y Varsányi. Además se habilitó el segmento “Gestos mínimos”, que reune a 15 creadores tucumanos elegidos por Paula Aráoz, que presentan 50 fotografías en formato postal.

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