Prorrogan la feria Fo.Co hasta el viernes

“Esta primera edición representa una oportunidad para poner esta propuesta en un lugar de mayor visibilidad dentro del circuito artístico local, para promover su reconocimiento como disciplina artística y como objeto de colección. Nos propusimos acercar las obras a nuevos públicos y generar un ámbito de encuentro entre fotógrafos, artistas, galeristas, coleccionistas, profesionales y potenciales compradores, y uno de los resultados destacados fue la concreción de ventas de distintas obras, junto con dos premios adquisición por parte de galerías de arte”, señala Juan Grande, organizador de la actividad desde Dínamo Creativo. En simultáneo, en los salones se presenta la muestra “Pinacoteca FUNDAFET: UMBRALes PluralES”.