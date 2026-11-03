El mandato de la crianza perfecta en redes: ¿estamos educando desde las propias convicciones o ejecutando un guión ajeno?

Buscar la fórmula perfecta para contener un berrinche o fijar un límite sin herir está a solo un scroll de distancia. En la pantalla, la vida familiar fluye sin grietas con chicos pacientes, casas impecables y adultos con la respuesta justa para cada crisis. Pero detrás del algoritmo, una duda silenciosa cobra fuerza en los hogares: ¿estamos educando desde las propias convicciones o ejecutando un guión ajeno?
La crianza atraviesa una época de sobreexposición a recomendaciones, experiencias de terceros y recetas express. Si bien el acceso a la información ayuda a comprender los procesos infantiles, también instala una trampa invisible: la idea de que existe una respuesta única para cada conflicto y que cualquier desvío es un fracaso parental.
“Vivimos una gran paradoja: nunca tuvimos tanta información sobre cómo criar y, sin embargo, los padres se sienten cada vez más inseguros respecto de sus decisiones”, advierte Cecilia López, psicóloga especializada en niños y crianza.
El problema no es buscar orientación, sino el lugar que se le otorga. Cuando los consejos dejan de ser herramientas de reflexión y se convierten en manuales de cumplimiento obligatorio, la búsqueda de recursos deriva en angustia y la cotidianidad se transforma en un examen constante.
Comparación que pesa
La influencia de las redes trasciende las recomendaciones explícitas; opera, sobre todo, a través de la puesta en escena. Los entornos ordenados, las agendas hiperplanificadas y la armonía ininterrumpida construyen una ficción donde el cansancio, las dudas y los desencuentros quedan fuera de campo.
Esta distorsión tiene un impacto medible. Un estudio publicado en el International Journal of Behavioral Development, que siguió durante tres años a 278 padres de niños menores de cinco años en Suecia, reveló que la comparación negativa en plataformas digitales anticipa una caída en la autoeficacia parental y un aumento del malestar psicológico. Aunque los autores aclaran que los datos no deben extrapolarse linealmente a todas las realidades, la investigación aporta evidencia sólida sobre cómo la idealización digital degrada el bienestar emocional de los adultos.
López ratifica ese diagnóstico: “Al cotejar permanentemente la rutina diaria con esos modelos idealizados, surgen sentimientos de insuficiencia, culpa y frustración. Pero la consecuencia más grave es que terminamos prestando más atención a cómo se ve la familia desde afuera que a cómo se sienten sus integrantes por dentro”. Frente a la ilusión del entorno perfecto, la especialista rescata la dinámica real. Una familia saludable no es la que carece de conflictos, sino la que cuenta con canales para dialogar, reconocer errores, disculparse y reparar el daño. Los vínculos sólidos no se sostienen en actividades pautadas para la cámara, sino en tiempo real, presencia y disponibilidad emocional.
Consejo o exigencia
La búsqueda de contención en el entorno digital es masiva. Una encuesta del C.S. Mott Children’s Hospital de la Universidad de Michigan realizada entre padres de niños pequeños en Estados Unidos reflejó que el 80% recurre a las redes para debatir sobre crianza. Aunque el 44% las considera útiles para encontrar ideas y un 37% señala que ayudan a combatir la soledad, cuatro de cada diez adultos admiten que les resulta difícil diferenciar entre un buen consejo y la desinformación.
El fenómeno exhibe una doble vara. Por un lado, las redes tejen redes de acompañamiento y democratizan experiencias. Por el otro, el aluvión de recomendaciones exige un esfuerzo de discernimiento constante para filtrar qué tiene sustento, qué responde a una vivencia individual y qué es mero contenido viral.
Ninguna familia es idéntica a otra ni los chicos responden a los mismos estímulos. Por eso, López sugiere evaluar el impacto emocional de lo que se consume: si la información brinda herramientas para comprender al hijo y revisar conductas, suma; si genera culpa, temor o parálisis, es momento de tomar distancia.
Esa revisión implica también mirar hacia atrás. Antes que adultos a cargo, todos fuimos hijos. En la historia personal se aprendieron formas de dar afecto, ejercer la autoridad y resolver diferencias. Criar implica la oportunidad de revalidar lo que hizo bien y transformar las dinámicas que dejaron huella negativa.
Las redes agregan capas a ese bagaje, pero el riesgo aparece al replicar métodos empaquetados sin cuestionar si responden a las necesidades reales del chico o a los valores que se buscan transmitir.
En los últimos años se consolidó una mirada más atenta a las emociones infantiles y al buen trato. Sin embargo, López enfatiza la necesidad de no confundir la empatía con la anulación de la firmeza.
“Escuchar a un niño no significa que sus deseos deban prevalecer siempre. Validar una emoción no implica aceptar cualquier conducta”, precisa.
El enojo ante un “no”, la frustración o la tristeza son estados naturales. El rol adulto no pasa por blindar al niño ante cualquier malestar, sino por sostenerlo y enseñarle a atravesar esas emociones. Un límite claro y respetuoso no es un acto de violencia, del mismo modo que decir “no” forma parte del cuidado. Aprender a esperar, compartir y asumir que las propias acciones impactan en los demás son aprendizajes indispensables para la vida en comunidad.
Para la especialista, el reto actual pasa por recuperar la asimetría del adulto como referente emocional. Esto exige sostener límites coherentes y adecuados para cada etapa sin caer en el autoritarismo, la humillación o el temor, pero también asumiendo la propia falibilidad. Admitir un error y pedir disculpas frente a un hijo enseña responsabilidad y humildad de manera mucho más concreta que la pretensión de infalibilidad.
En un escenario saturado de fórmulas, López propone volver a la pregunta esencial: ¿qué clase de personas queremos formar?
La respuesta excede cualquier receta de red social. Educar implica transmitir valores, enseñar a convivir y desarrollar la empatía; procesos que no se agotan en el discurso, sino que se asimilan en el ejemplo cotidiano. La información puede enriquecer el criterio o dar un marco técnico, pero no reemplaza el conocimiento directo que se construye en el día a día con cada hijo ni sustituye la consulta profesional ante situaciones complejas.
Antes de guardar el próximo video interactivo o buscar el último método de moda, el camino suele requerir una pausa. Observar lo que ocurre en casa, escuchar las demandas reales, sostener la presencia y confiar en la experiencia compartida suele ser más reparador que intentar encajar en un ideal diseñado para la pantalla.
Los chicos no necesitan padres perfectos. Necesitan adultos disponibles, capaces de orientar, contener y hacerse cargo de sus decisiones. En una época de respuestas prefabricadas, recuperar la confianza en el propio criterio es, también, un acto de crianza.