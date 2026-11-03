El mandato de la crianza perfecta en redes: ¿estamos educando desde las propias convicciones o ejecutando un guión ajeno?

López ratifica ese diagnóstico: “Al cotejar permanentemente la rutina diaria con esos modelos idealizados, surgen sentimientos de insuficiencia, culpa y frustración. Pero la consecuencia más grave es que terminamos prestando más atención a cómo se ve la familia desde afuera que a cómo se sienten sus integrantes por dentro”. Frente a la ilusión del entorno perfecto, la especialista rescata la dinámica real. Una familia saludable no es la que carece de conflictos, sino la que cuenta con canales para dialogar, reconocer errores, disculparse y reparar el daño. Los vínculos sólidos no se sostienen en actividades pautadas para la cámara, sino en tiempo real, presencia y disponibilidad emocional.