Un árbol al que le faltan hojas: el libro de estudiantes tucumanos sobre la última dictadura

El proyecto interdisciplinario de Lengua y Literatura y Trabajo y Ciudadanía, acompañado por la profesora Viviana Pérez, comenzó con dos visitas: a La Escuelita de Famaillá y al Pozo de Vargas. Una de las experiencias que más los movilizó fue conocer que las familias plantaban un árbol cada vez que se identificaban los restos de un ser querido. “Quisimos que falten hojas para entregar a las personas que faltan y todavía sienten ese vacío”, explicó Kiara mientras mostraba el trabajo.