Luis Caputo rechazó una devaluación: "Es empobrecer a los asalariados"

En ese sentido, cuestionó el desempeño de la economía argentina durante los años previos a la llegada de Milei al Gobierno. Según su diagnóstico, el país atravesó más de 14 años de estancamiento del empleo y la actividad, en un esquema caracterizado por el déficit fiscal, la emisión monetaria, el endeudamiento, las restricciones cambiarias y la falta de crédito productivo.