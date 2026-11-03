CAME respaldó la suspensión de embargos de ARCA, pero pidió ampliar el plan de pagos a 48 cuotas
La entidad valoró las medidas anunciadas por Luis Caputo para aliviar la situación financiera de las PyMEs. Sin embargo, reclamó eliminar el anticipo y permitir el ingreso a planes vigentes que aún no hayan caducado.
Resumen para apurados
- CAME respaldó hoy en Argentina la suspensión de embargos de ARCA dispuesta por el Gobierno, pero reclamó financiar deudas en 48 cuotas sin anticipo para aliviar a las pymes.
- La decisión oficial sigue a un reclamo de junio ante el ministro Caputo. Las pymes argumentan que no pueden afrontar el pago inicial del 5% exigido en el régimen vigente.
- La entidad considera clave flexibilizar el plan para otorgar oxígeno financiero, evitar la quiebra de firmas y preservar el entramado productivo nacional a largo plazo.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) respaldó la suspensión de embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a las PyMEs, anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, pero reclamó ampliar las condiciones del plan de facilidades de pago para aliviar la situación financiera del sector. La entidad pidió eliminar el anticipo del 5% y extender el financiamiento a un mínimo de 48 cuotas.
En un comunicado, la entidad destacó que la interrupción de los embargos responde a un reclamo que había presentado ante el ministro en junio pasado, cuando solicitó que se suspendieran las ejecuciones fiscales contra las pymes y que no se les aplicaran multas.
Con relación al plan de regularización de deudas tributarias, CAME también valoró que se incorporen las obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre. Sin embargo, pidió que se elimine el anticipo del 5% exigido para acceder al régimen, al considerar que representa un esfuerzo financiero que las empresas no están en condiciones de afrontar.
Además, la confederación reclamó que el esquema contemple un mínimo de 48 cuotas y permita la incorporación de deudas incluidas en planes de pago que todavía no hayan caducado.
Según la entidad, esas condiciones permitirían avanzar hacia una verdadera refinanciación de las obligaciones tributarias y brindar el oxígeno financiero que necesitan las pequeñas y medianas empresas.
Los reclamos ante Economía
Los pedidos de la confederación se remontan a junio, cuando, a partir del anuncio de Caputo sobre el envío de un proyecto para modificar la actual Ley de Inocencia Fiscal, solicitó que ARCA no aplicara multas a las pymes durante el período de espera establecido en la normativa.
También propuso que, si el contribuyente regularizaba la obligación intimada dentro de los 15 días posteriores a la finalización de ese período, la multa se redujera un 50%. La sanción completa, según el planteo, debería aplicarse únicamente cuando venciera ese plazo sin que se hubiera cumplido con la obligación.
Por otra parte, CAME había solicitado la suspensión de las ejecuciones fiscales y los embargos aplicables al sector, junto con la implementación de un régimen especial de facilidades de pago.
En ese momento, el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de la entidad, Vicente Lourenzo, planteó la necesidad de establecer un esquema de hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación.
El régimen propuesto debía incluir las deudas vencidas al 31 de mayo, además de los planes de facilidades de pago vigentes y aquellos que hubieran caducado.
CAME sostuvo que la implementación de estas herramientas resulta importante para preservar el entramado productivo, fortalecer la competitividad de las pymes y acompañar su desarrollo sostenible.