CAME respaldó la suspensión de embargos de ARCA, pero pidió ampliar el plan de pagos a 48 cuotas

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) respaldó la suspensión de embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a las PyMEs, anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, pero reclamó ampliar las condiciones del plan de facilidades de pago para aliviar la situación financiera del sector. La entidad pidió eliminar el anticipo del 5% y extender el financiamiento a un mínimo de 48 cuotas.