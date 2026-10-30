EconomíaNoticias económicas La economía doméstica: se consolida la sustitución de carnes y el clima golpea los precios de las verduras Se consolida la caída de la venta de carne vacuna: Las familias optan por el pollo. En el mercado, crecen las promociones de verduras y de frutas. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL EN LAS CARNICERÍAS. La carne molida es el producto más accesible. Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánJujuyArgentina Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Arriazu advirtió que comprar reservas a costa del crédito puede provocar una recesión y una corrida en 2027 Ricardo Arriazu aclaró sus dichos sobre la compra de dólares del Banco Central Lo más popular Entre energías femeninas, "tradwifes" y el matrimonio infantil: cuánto cambió realmente el lugar de las mujeres Súper fin de mes Comodín Cartas de lectores: contagiosa Cartas de lectores: la yeta y el loco Cartas de lectores: el triunfo de Lula Ranking notas premium Cuentas bajo la lupa: la Justicia intimó a la cúpula de la AMT y accedió a las cuentas bancarias "Voy por la reelección" en Tafí Viejo, debutan los narcotest en Yerba Buena y una sanción por $72 millones El juicio por el crimen de Érika: la tercera jornada estuvo reservada para los informes de los forenses El juicio por el crimen de Érika: quiénes ganan y quiénes pierden con la declaración de Sosa Sangre, sotana y lanzas: quién fue "Pachi" Gorriti, el héroe de una historia olvidada