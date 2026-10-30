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La economía doméstica: se consolida la sustitución de carnes y el clima golpea los precios de las verduras

Se consolida la caída de la venta de carne vacuna: Las familias optan por el pollo. En el mercado, crecen las promociones de verduras y de frutas.

EN LAS CARNICERÍAS. La carne molida es el producto más accesible.
EN LAS CARNICERÍAS. La carne molida es el producto más accesible.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

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