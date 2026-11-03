De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife: qué se sabe y cuáles son las hipótesis

La muerte de Jesús de Miguel después de recibir un rodillazo en el pecho abrió una pregunta: cómo un golpe así puede provocar un desenlace tan trágico. Lo que se sabe es que el delantero de Tenerife sufrió un paro cardiorrespiratorio tras el choque, fue reanimado en la cancha y su estado neurológico empeoró durante la noche. Todavía no se difundió un informe médico oficial sobre la causa exacta, y tampoco se informó que tuviera una enfermedad cardíaca previa.