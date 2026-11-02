La economía sigue siendo una amenaza para la gestión de Milei

Sin embargo, la mejora en la aprobación convive con una agenda de preocupaciones dominada por la economía cotidiana, advierte el reporte al que accedió LA GACETA. Consultados sobre sus principales problemas, el 48,2% marca la incertidumbre económica, el 46,2% de los encuestados mencionó los ingresos y el salario, y el 44,6% el desempleo. Más atrás aparecen la corrupción, las deudas y las tarifas de servicios públicos. Cinco de los seis temas más mencionados son de naturaleza económica. El dato más revelador, no obstante, está en el fondo de la tabla. La inflación es mencionada apenas por el 16,7% de los encuestados y queda en el noveno lugar, apenas por encima de la educación (15,6%) y la inseguridad (15,3%). El desplazamiento es significativo: la preocupación social migró del problema de los precios al problema de los ingresos. Ya no se trata tanto de cuánto aumentan las cosas, sino de si alcanza lo que se gana, de si el trabajo está garantizado y de cuánto se debe, detalla el sondeo. Ese corrimiento plantea un desafío concreto para el oficialismo. La desaceleración inflacionaria, que fue el principal activo político de la gestión, dejó de ser el eje de la demanda social. Los temas que hoy ocupan ese lugar (salario, empleo y endeudamiento de las familias) son aquellos en los que la sociedad todavía no percibe una mejora. A eso se suma que la incertidumbre ocupa el segundo puesto: casi la mitad de la población no logra proyectar su situación económica en el mediano plazo, puntualiza Zentrix. En ese contexto, la recuperación de la aprobación descansa sobre bases frágiles. Si el malestar del bolsillo no encuentra respuesta, la mejora conseguida desde julio podría revertirse con la misma velocidad.