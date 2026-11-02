La economía sigue siendo una amenaza para la gestión de Milei

La aprobación de la gestión del presidente Javier Milei volvió a subir en octubre y encadenó su tercer mes consecutivo de mejora.
Según el Monitor de Opinión Pública (MOP) que elabora la consultora Zentrix, el 36,2% de los argentinos aprueba la gestión del jefe de Estado, frente a un 55,5% que la desaprueba y un 8% que no se inclina por ninguna de las dos opciones. Es el registro más alto desde marzo, cuando el indicador marcaba 38,5%, antes de caer a la franja de los 31 a 33 puntos en la que se movió durante el otoño y el invierno, de acuerdo con la medición de esta consultora.
Sin embargo, la mejora en la aprobación convive con una agenda de preocupaciones dominada por la economía cotidiana, advierte el reporte al que accedió LA GACETA. Consultados sobre sus principales problemas, el 48,2% marca la incertidumbre económica, el 46,2% de los encuestados mencionó los ingresos y el salario, y el 44,6% el desempleo. Más atrás aparecen la corrupción, las deudas y las tarifas de servicios públicos. Cinco de los seis temas más mencionados son de naturaleza económica. El dato más revelador, no obstante, está en el fondo de la tabla. La inflación es mencionada apenas por el 16,7% de los encuestados y queda en el noveno lugar, apenas por encima de la educación (15,6%) y la inseguridad (15,3%). El desplazamiento es significativo: la preocupación social migró del problema de los precios al problema de los ingresos. Ya no se trata tanto de cuánto aumentan las cosas, sino de si alcanza lo que se gana, de si el trabajo está garantizado y de cuánto se debe, detalla el sondeo. Ese corrimiento plantea un desafío concreto para el oficialismo. La desaceleración inflacionaria, que fue el principal activo político de la gestión, dejó de ser el eje de la demanda social. Los temas que hoy ocupan ese lugar (salario, empleo y endeudamiento de las familias) son aquellos en los que la sociedad todavía no percibe una mejora. A eso se suma que la incertidumbre ocupa el segundo puesto: casi la mitad de la población no logra proyectar su situación económica en el mediano plazo, puntualiza Zentrix. En ese contexto, la recuperación de la aprobación descansa sobre bases frágiles. Si el malestar del bolsillo no encuentra respuesta, la mejora conseguida desde julio podría revertirse con la misma velocidad.
Según la consultora privada, la centralidad del salario y del desempleo en la agenda se refleja también en las expectativas laborales. Consultados sobre qué tipo de trabajo preferirían si pudieran elegir, el 67,2% optó por un empleo en relación de dependencia y registrado, con recibo y aportes. El trabajo independiente con monotributo reunió el 26,9% de las preferencias y la informalidad, apenas el 1,4%. La preferencia por el empleo formal se impone en todos los grupos de edad. Es máxima entre los 40 y los 59 años, donde alcanza el 74,3%, pero también es mayoritaria entre los menores de 40 (62,8%) y entre los mayores de 60 (64,1%). Los jóvenes son quienes más se inclinan por el monotributo (32,3%), incluso aunque en ese segmento el trabajo en relación de dependencia casi duplica a la opción independiente. Según el informe, la alternativa del monotributo se concentra sobre todo entre los votantes del oficialismo. Los atributos más valorados de un trabajo completan el cuadro. La estabilidad laboral y el salario estable encabezan las menciones, muy por delante del crecimiento profesional y la obra social.