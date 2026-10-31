Resolución judicial

La Cámara Federal de Tucumán pone en marcha su división en dos salas este lunes

Tras la sanción y promulgación de la Ley 27.821, el tribunal inicia el sorteo de expedientes bajo un esquema operativo de presidencia común a cargo de Fernando Poviña.

La Cámara tendrá un cambio histórico.
La Cámara tendrá un cambio histórico.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 28 Min

Resumen para apurados

  • La Cámara Federal de Tucumán pone en marcha este lunes su división en dos salas y el sorteo de causas, en cumplimiento de la Ley 27.821 y bajo la presidencia de Fernando Poviña.
  • La medida se implementa tras la sanción de la ley nacional que reorganizó el tribunal, estableciendo un esquema operativo unificado bajo una presidencia común.
  • La reestructuración busca agilizar el tratamiento de causas en la región y abre el debate sobre la designación de nuevos magistrados para completar ambas salas.
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