La Cámara Federal de Tucumán pone en marcha su división en dos salas este lunes

Resumen para apurados
- La Cámara Federal de Tucumán pone en marcha este lunes su división en dos salas y el sorteo de causas, en cumplimiento de la Ley 27.821 y bajo la presidencia de Fernando Poviña.
- La medida se implementa tras la sanción de la ley nacional que reorganizó el tribunal, estableciendo un esquema operativo unificado bajo una presidencia común.
- La reestructuración busca agilizar el tratamiento de causas en la región y abre el debate sobre la designación de nuevos magistrados para completar ambas salas.
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