El enigma de la muerte

El mayor enigma es la muerte, pero no porque piense en lo que hay después de la muerte. La muerte es parte del ciclo natural de la vida. “He nacido para morir”, dice Don Quijote. Lo que se cifra en la idea expresada por Don Quijote es que en la vida está inscripta la posibilidad indubitable de la muerte. Salvo los dioses y los ángeles, todos los seres vivos nacemos para morir. La muerte se convierte en un enigma porque tenemos la posibilidad de pensar en la muerte. Ante nosotros aparece la pregunta por el sentido de la vida y el sentido de la muerte. Si la vida tiene “un” sentido entonces la muerte es lo que cierra el sentido, cierra la posibilidad de que haya sentido. ¿Cuál es entonces el sentido de la muerte? Pareciera que la muerte no tiene sentido. ¿Es precisamente por eso que la muerte se convierte en un enigma? Desde el punto de vista biológico la muerte es una etapa de la vida. Desde el punto de vista de la conciencia de la muerte esta es indefinible, indigerible, insoportable. Es como si quisiéramos ser inmortales a pesar de que sabemos que no lo somos. En eso radica la paradoja del vivir. Vivimos para morir pero no aceptamos que la vida tenga un cierre del sentido.