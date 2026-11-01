Angela Merkel en motocarro

Angela Merkel conduce un motocarro Piaggio Ape, un clásico de tres ruedas con cabina, regalo entrañable de Silvio Berlusconi (le perteneció en su juventud), y con él se mueve por el pequeño y apacible pueblo de Klein-Freudenstadt, al este de Alemania, donde disfruta su retiro de la vida pública. Pero toda jubilación o retiro conlleva algún grado de frustración, de caducidad renegada, de vacío existencial, y la necesidad de meter las narices en alguna cosa. Si lo que se ha dejado es la cima del poder en Alemania, mucho más, y el trastorno resulta evidente. Por insistencia de su familia, la ex canciller comienza una discreta terapia de grupo en la localidad, pero luego de la primera sesión el analista muere en circunstancias sospechosas. La propia Angela, proactiva por naturaleza, inicia una investigación para aclarar los hechos. No es la primera vez que lo hace, ya que, en el pueblo, apacible hasta su llegada, se han producido algunos asesinatos más que la tocan de cerca, que la convierten, incluso, en sospechosa...