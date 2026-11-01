LA GACETA Literaria

Angela Merkel en motocarro

Riesgos de la jubilación y las terapias grupales.

DAVID SAFIER. Reivindica el subgénero llamado cozy mystery, en donde se elude la truculencia del género negro y se incorporan la ironía y humor.
DAVID SAFIER. Reivindica el subgénero llamado cozy mystery, en donde se elude la truculencia del género negro y se incorporan la ironía y humor.
Por Redacción LA GACETA Hace 3 Hs

NOVELA

ASESINATO EN TERAPIA DE GRUPO 

DAVID SAFIER

(Seix Barral – Buenos Aires)

Angela Merkel conduce un motocarro Piaggio Ape, un clásico de tres ruedas con cabina, regalo entrañable de Silvio Berlusconi (le perteneció en su juventud), y con él se mueve por el pequeño y apacible pueblo de Klein-Freudenstadt, al este de Alemania, donde disfruta su retiro de la vida pública. Pero toda jubilación o retiro conlleva algún grado de frustración, de caducidad renegada, de vacío existencial, y la necesidad de meter las narices en alguna cosa. Si lo que se ha dejado es la cima del poder en Alemania, mucho más, y el trastorno resulta evidente. Por insistencia de su familia, la ex canciller comienza una discreta terapia de grupo en la localidad, pero luego de la primera sesión el analista muere en circunstancias sospechosas. La propia Angela, proactiva por naturaleza, inicia una investigación para aclarar los hechos. No es la primera vez que lo hace, ya que, en el pueblo, apacible hasta su llegada, se han producido algunos asesinatos más que la tocan de cerca, que la convierten, incluso, en sospechosa...

Son escenas que bien podrían pertenecer al disparatado mundo en que vivimos, pero no, forman parte de una novela: la obra es de David Safier, el escritor alemán que ha compuesto una original saga con Miss Merkel como protagonista, investigando crímenes que, al igual que a la Miss Marple de Agatha Christie, le suceden siempre a la vuelta de la esquina, como si ella misma los convocara. Las novelas de Safier: El caso de la canciller jubilada (2021). El caso del jardinero enterrado (2022). Asesinato en alta mar (2025). Asesinato en terapia de grupo (2026) son, de hecho, parodias de las clásicas novelas de la autora británica. Miss Merkel es un trasunto de Miss Marple. Pero la parodia conlleva un homenaje, y también una reivindicación del subgénero llamado cozy mystery (misterio ameno o amable), en donde se elude la truculencia del género negro y se incorporan la ironía y humor en entornos más idílicos que tenebrosos.

En ese terreno, el autor combina los recursos del policial clásico con trucos y efectos de las novelas de aventuras, y los condimenta con un sentimentalismo más o menos ingenuo (los esposos Merkel se tratan de “bizcochito” y “bizcochita”, el guardaespaldas se enamora de las mujeres del pueblo, los matrimonios rotos se reconcilian, los nubarrones siempre acaban disipándose…). El resultado es un conjunto de novelas excelentes, sin pretensiones estilísticas o intelectuales que nos abrumen: ligeras, divertidas y por momentos atrapantes, que devuelven a la literatura el sentido de entretenimiento que alguna vez cautivó al gran público. La última de estas obras, es importante aclararlo, es la que incorpora el motocarro a la serie de situaciones desopilantes.

Inverosímil en Argentina

En el cozy mystery el crimen no perturba ni impresiona, porque es solo un decorado: la bondad predomina sobre el mal y los sentimientos nobles vencen, aunque de manera un tanto artificial; son las virtudes y limitaciones de un subgénero del que no se conocen cultores en Argentina. A diferencia de Merkel, resulta impensable que alguno de nuestros dirigentes retirados se conforme con un vehículo tan modesto, y, antes que convertirse en investigador, es mucho más probable que sea el investigado.

© LA GACETA

JUAN ÁNGEL CABALEIRO. 

PERFIL

David Safier nació en Bremen en 1966. Maldito karma (Seix Barral, 2009), su primera novela, fue un éxito global con más de 60 ediciones en español. Sus obras han vendido cinco millones de ejemplares en Alemania y están publicadas en más de treinta países.

Temas Buenos AiresAlemaniaAngela Merkel
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La conducción eficiente que aplican las empresas de logística tiene su versión para los vehículos de casa
1

La conducción eficiente que aplican las empresas de logística tiene su versión para los vehículos de casa

Antes de las alarmas modernas, ¿cómo se despertaba la humanidad?
2

Antes de las alarmas modernas, ¿cómo se despertaba la humanidad?

Agotamiento mental: la clave para reducir la hiperactividad en los perros
3

Agotamiento mental: la clave para reducir la hiperactividad en los perros

Gastronomía y turismo: cuánto del presupuesto de un viaje se destina a comer y beber
4

Gastronomía y turismo: cuánto del presupuesto de un viaje se destina a comer y beber

Si hay algo encerrado en un octógono, prestá atención y tené cuidado
5

Si hay algo encerrado en un octógono, prestá atención y tené cuidado

Ranking notas premium
Investigan una red que organizaba encuentros místicos con sustancias alucinógenas en Yerba Buena y San Javier
1

Investigan una red que organizaba encuentros místicos con sustancias alucinógenas en Yerba Buena y San Javier

Por qué la Junta Electoral recurrió a la contratación directa para comprar su sede
2

Por qué la Junta Electoral recurrió a la contratación directa para comprar su sede

La titular de la AMT habló de la polémica institucional y se despegó de los gastos cuestionados: “Esto nos debilita como Poder Judicial”
3

La titular de la AMT habló de la polémica institucional y se despegó de los gastos cuestionados: “Esto nos debilita como Poder Judicial”

Elecciones en la Asociación de Magistrados: la Cámara Civil suspendió los comicios por la posible inclusión irregular de funcionarios en el padrón
4

Elecciones en la Asociación de Magistrados: la Cámara Civil suspendió los comicios por la posible inclusión irregular de funcionarios en el padrón

Una mirada al unvierso: la descontrolada caída del telescopio espacial Swift
5

Una mirada al unvierso: la descontrolada caída del telescopio espacial Swift

Más Noticias
El destino brasileño que es exclusivo, pero no por lujos

El destino brasileño que es exclusivo, pero no por lujos

La medida que baja la euforia argentina con respecto al real brasileño y las vacaciones

La medida que baja la euforia argentina con respecto al real brasileño y las vacaciones

Si hay algo encerrado en un octógono, prestá atención y tené cuidado

Si hay algo encerrado en un octógono, prestá atención y tené cuidado

Qué son las lagunas costeras de Brasil y por qué atraen a tantos viajeros

Qué son las lagunas costeras de Brasil y por qué atraen a tantos viajeros

Cómo llegar a Lagoinha do Leste, la playa virgen de Florianópolis a la que se llega caminando entre la selva

Cómo llegar a Lagoinha do Leste, la playa virgen de Florianópolis a la que se llega caminando entre la selva

Cómo llegar a Caraíva: el pueblo brasileño al que no se puede entrar en auto

Cómo llegar a Caraíva: el pueblo brasileño al que no se puede entrar en auto

Gastronomía y turismo: cuánto del presupuesto de un viaje se destina a comer y beber

Gastronomía y turismo: cuánto del presupuesto de un viaje se destina a comer y beber

¿Por qué nos gusta disfrazarnos? Halloween en Tucumán, máscaras y las ganas de ser otro

¿Por qué nos gusta disfrazarnos? Halloween en Tucumán, máscaras y las ganas de ser otro

Comentarios