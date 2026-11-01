Angela Merkel en motocarro

NOVELA
ASESINATO EN TERAPIA DE GRUPO
DAVID SAFIER
(Seix Barral – Buenos Aires)
Angela Merkel conduce un motocarro Piaggio Ape, un clásico de tres ruedas con cabina, regalo entrañable de Silvio Berlusconi (le perteneció en su juventud), y con él se mueve por el pequeño y apacible pueblo de Klein-Freudenstadt, al este de Alemania, donde disfruta su retiro de la vida pública. Pero toda jubilación o retiro conlleva algún grado de frustración, de caducidad renegada, de vacío existencial, y la necesidad de meter las narices en alguna cosa. Si lo que se ha dejado es la cima del poder en Alemania, mucho más, y el trastorno resulta evidente. Por insistencia de su familia, la ex canciller comienza una discreta terapia de grupo en la localidad, pero luego de la primera sesión el analista muere en circunstancias sospechosas. La propia Angela, proactiva por naturaleza, inicia una investigación para aclarar los hechos. No es la primera vez que lo hace, ya que, en el pueblo, apacible hasta su llegada, se han producido algunos asesinatos más que la tocan de cerca, que la convierten, incluso, en sospechosa...
Son escenas que bien podrían pertenecer al disparatado mundo en que vivimos, pero no, forman parte de una novela: la obra es de David Safier, el escritor alemán que ha compuesto una original saga con Miss Merkel como protagonista, investigando crímenes que, al igual que a la Miss Marple de Agatha Christie, le suceden siempre a la vuelta de la esquina, como si ella misma los convocara. Las novelas de Safier: El caso de la canciller jubilada (2021). El caso del jardinero enterrado (2022). Asesinato en alta mar (2025). Asesinato en terapia de grupo (2026) son, de hecho, parodias de las clásicas novelas de la autora británica. Miss Merkel es un trasunto de Miss Marple. Pero la parodia conlleva un homenaje, y también una reivindicación del subgénero llamado cozy mystery (misterio ameno o amable), en donde se elude la truculencia del género negro y se incorporan la ironía y humor en entornos más idílicos que tenebrosos.
En ese terreno, el autor combina los recursos del policial clásico con trucos y efectos de las novelas de aventuras, y los condimenta con un sentimentalismo más o menos ingenuo (los esposos Merkel se tratan de “bizcochito” y “bizcochita”, el guardaespaldas se enamora de las mujeres del pueblo, los matrimonios rotos se reconcilian, los nubarrones siempre acaban disipándose…). El resultado es un conjunto de novelas excelentes, sin pretensiones estilísticas o intelectuales que nos abrumen: ligeras, divertidas y por momentos atrapantes, que devuelven a la literatura el sentido de entretenimiento que alguna vez cautivó al gran público. La última de estas obras, es importante aclararlo, es la que incorpora el motocarro a la serie de situaciones desopilantes.
Inverosímil en Argentina
En el cozy mystery el crimen no perturba ni impresiona, porque es solo un decorado: la bondad predomina sobre el mal y los sentimientos nobles vencen, aunque de manera un tanto artificial; son las virtudes y limitaciones de un subgénero del que no se conocen cultores en Argentina. A diferencia de Merkel, resulta impensable que alguno de nuestros dirigentes retirados se conforme con un vehículo tan modesto, y, antes que convertirse en investigador, es mucho más probable que sea el investigado.
© LA GACETA
JUAN ÁNGEL CABALEIRO.
PERFIL
David Safier nació en Bremen en 1966. Maldito karma (Seix Barral, 2009), su primera novela, fue un éxito global con más de 60 ediciones en español. Sus obras han vendido cinco millones de ejemplares en Alemania y están publicadas en más de treinta países.