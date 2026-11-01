¿Qué está pasando?

Tiene sentido que nos planteemos qué podemos hacer para aliviar esta situación. Muchos de nosotros no podemos hacer nada para devolver la paz a Ucrania o para resolver las dificultades de la acogida de inmigrantes en Europa, por poner dos ejemplos, pero sí que podemos hacer algo -o incluso bastante- para mejorar nuestra salud mental, esto es, para disminuir la depresión -exceso de pasado-, moderar la ansiedad -exceso de futuro-, y eliminar el estrés -exceso de presente-. Con esto lo que quiero decir, acogiéndome a una enseñanza de uno de los fundadores de la psicología moderna, William James, es que aunque no podamos cambiar el mundo, sí que podemos de ordinario cambiar nuestras actitudes, esto es, nuestra manera de relacionarnos con los demás, de vivir nuestro trabajo y nuestras demás obligaciones, para intentar recuperar la serenidad interior en medio de tantas turbulencias.