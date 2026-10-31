Revés para el DNU de Milei: la Justicia Federal tucumana declaró inconstitucional en un caso liberar las cuotas de una prepaga
En el amparo de una jubilada cuyo marido padece una grave discapacidad motriz, el tribunal resolvió que el Ejecutivo no acreditó motivos excepcionales para legislar y le prohibió a una prepaga subir la mensualidad sin aval de la Superintendencia.
Resumen para apurados
- La Justicia Federal de Tucumán declaró inconstitucional desregular las cuotas de prepagas vía DNU de Milei, al fallar por una jubilada por falta de motivos excepcionales.
- La resolución frena los aumentos sin aval de la Superintendencia de Salud para proteger a un afiliado con grave discapacidad motriz, frenando la aplicación del decreto.
- El fallo del Juzgado Federal N° 1 será apelado, pero sienta un fuerte precedente judicial contra las desregulaciones del Ejecutivo y habilita nuevos amparos en el país.
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