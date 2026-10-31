Fue parte de la dinastía de Tucumán Rugby, brilló con la Naranja ante Francia y una lesión lo dejó sin Mundial: la historia de Santiago Mesón
Desde chico encontró en la precisión de su patada una manera de destacarse. Fue protagonista de la época dorada de Tucumán Rugby, brilló con la Naranja y Los Pumas, y sufrió una lesión que lo dejó afuera del Mundial de 1995.
Resumen para apurados
- Un repaso histórico destaca en Tucumán la trayectoria de Santiago Mesón, figura de Tucumán Rugby y Los Pumas que se perdió el Mundial de 1995 debido a una lesión.
- Mesón brilló por su precisión al patear, lideró la era dorada de Tucumán Rugby y venció a Francia con la Naranja antes de sufrir la lesión previa a la Copa del Mundo.
- Su legado perdura como referente histórico del rugby del norte argentino y modelo de superación ante la adversidad deportiva para las nuevas generaciones de atletas.
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