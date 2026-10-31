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Fue parte de la dinastía de Tucumán Rugby, brilló con la Naranja ante Francia y una lesión lo dejó sin Mundial: la historia de Santiago Mesón

Desde chico encontró en la precisión de su patada una manera de destacarse. Fue protagonista de la época dorada de Tucumán Rugby, brilló con la Naranja y Los Pumas, y sufrió una lesión que lo dejó afuera del Mundial de 1995.

Santiago Mesón fue considerado uno de los mejores pateadores de la historia de Tucumán.
Santiago Mesón fue considerado uno de los mejores pateadores de la historia de Tucumán. Diego Aráoz/LA GACETA.
Por Benjamín Papaterra Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un repaso histórico destaca en Tucumán la trayectoria de Santiago Mesón, figura de Tucumán Rugby y Los Pumas que se perdió el Mundial de 1995 debido a una lesión.
  • Mesón brilló por su precisión al patear, lideró la era dorada de Tucumán Rugby y venció a Francia con la Naranja antes de sufrir la lesión previa a la Copa del Mundo.
  • Su legado perdura como referente histórico del rugby del norte argentino y modelo de superación ante la adversidad deportiva para las nuevas generaciones de atletas.
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