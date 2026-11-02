San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción
La eliminación del Reducido y la Copa Argentina 2027 dejaron al club ante un desafío económico y deportivo. Con tres meses sin competencia oficial, la CD debe definir cómo armar el próximo plantel y quién conducirá el fútbol.
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