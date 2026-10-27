En la Legislatura aguardan esta semana el proyecto de ley de Presupuesto 2027: sería por unos $7 billones

En El Manantial: dirigentes del PJ de las comunas del Oeste lanzaron un acople propio

El Oeste confirmó un nuevo armado de peso dentro del oficialismo. Se trata del “acople de los delegados”, una estructura que integran 19 dirigentes de 17 comunas rurales de esa sección electoral. Los integrantes de este espacio celebraron un acto en El Manantial para lanzar su lista de postulantes a la Legislatura, con miras a las elecciones del 9 de mayo de 2027. “Con el acompañamiento del gobernador Osvaldo Jaldo, comenzamos una nueva etapa de organización, diálogo y trabajo conjunto, convencidos de que el crecimiento de nuestros pueblos también necesita representación y participación”, sostuvo Miguel “Miki” González (San Pablo y Villa Nougués), uno de los referentes de este armado. La nómina estará compuesta también por Moisés Audil (Villa Belgrano), Roberto López (La Trinidad), Ana Herrera y Julio Maturana (Arcadia), Elena Serrano y Juan Bernard (El Manantial), Lucas Vildoza (San Javier), Gustavo Marcial (Villa Quinteros), Hernán Romano (Santa Ana), Gastón García Biagosch (Cebil Redondo), Jorge Rodríguez (Rumi Punco), Teresa Gómez (Medinas), Ricardo Boido (Escaba), Carlos Ordóñez (Gastona y Belicha), Cristian Nieva (Capitán Cáceres), Dante Delgado (El Cadillal), Juan Luis Bórquez (Los Nogales) y Juan Carlos Norry (Santa Lucía). “El interior tiene voz, tiene dirigentes y tiene la firme decisión de ser protagonista del futuro de Tucumán”, agregó Marcial, otro de los miembros de esta estructura. El peronismo del Oeste, además de la lista oficial -que sería encabezada por el diputado Javier Noguera, con Elia Fernández de Mansilla en segundo término-, cuenta con el acople “Vamos Tucumán”, que tendría a Francisco Serra y Carlos Gallia entre sus postulantes