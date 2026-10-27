En la Legislatura aguardan esta semana el proyecto de ley de Presupuesto 2027: sería por unos $7 billones

Se termina el mes de octubre, y en la Legislatura aguardan que el Poder Ejecutivo (PE) envíe esta semana el proyecto de ley por el Presupuesto 2027, dado que el plazo constitucional (31 de octubre) vence el día sábado. Si bien la Casa de Gobierno no brindó números oficiales, trascendió que en el Ministerio de Economía y Producción que lidera el ministro Daniel Abad prevé unos $7 billones para el funcionamiento de todo el Estado el próximo año.
“Al Presupuesto de la Provincia lo vamos a presentar en tiempo y forma, que es en el mes de octubre, como lo hacemos todos los años”, había mencionado el gobernador Osvaldo Jaldo semanas atrás. Uno de los datos que se aguardaban del Presupuesto nacional era la inflación anual, la cual la gestión de Javier Milei la estimó en 21,1%.
A inicios de octubre, la Legislatura aprobó por mayoría una ampliación presupuestaria por $1,07 billones (un 20%), solicitada por el PE. La iniciativa fue impulsada para recomponer por inflación las previsiones que se tomaron en base a los parámetros nacionales, ya que se había proyectado una inflación de 10% para 2026 y se prevé que dicho índice ronde el 30%.
En El Manantial: dirigentes del PJ de las comunas del Oeste lanzaron un acople propio
El Oeste confirmó un nuevo armado de peso dentro del oficialismo. Se trata del “acople de los delegados”, una estructura que integran 19 dirigentes de 17 comunas rurales de esa sección electoral. Los integrantes de este espacio celebraron un acto en El Manantial para lanzar su lista de postulantes a la Legislatura, con miras a las elecciones del 9 de mayo de 2027. “Con el acompañamiento del gobernador Osvaldo Jaldo, comenzamos una nueva etapa de organización, diálogo y trabajo conjunto, convencidos de que el crecimiento de nuestros pueblos también necesita representación y participación”, sostuvo Miguel “Miki” González (San Pablo y Villa Nougués), uno de los referentes de este armado. La nómina estará compuesta también por Moisés Audil (Villa Belgrano), Roberto López (La Trinidad), Ana Herrera y Julio Maturana (Arcadia), Elena Serrano y Juan Bernard (El Manantial), Lucas Vildoza (San Javier), Gustavo Marcial (Villa Quinteros), Hernán Romano (Santa Ana), Gastón García Biagosch (Cebil Redondo), Jorge Rodríguez (Rumi Punco), Teresa Gómez (Medinas), Ricardo Boido (Escaba), Carlos Ordóñez (Gastona y Belicha), Cristian Nieva (Capitán Cáceres), Dante Delgado (El Cadillal), Juan Luis Bórquez (Los Nogales) y Juan Carlos Norry (Santa Lucía). “El interior tiene voz, tiene dirigentes y tiene la firme decisión de ser protagonista del futuro de Tucumán”, agregó Marcial, otro de los miembros de esta estructura. El peronismo del Oeste, además de la lista oficial -que sería encabezada por el diputado Javier Noguera, con Elia Fernández de Mansilla en segundo término-, cuenta con el acople “Vamos Tucumán”, que tendría a Francisco Serra y Carlos Gallia entre sus postulantes
En River: un tucumano, cerca de Patricia Bullrich
El ex senador nacional por Tucumán, Pablo Walter, confirmado recientemente como subdirector ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), es un hombre cercano a la senadora nacional Patricia Bullrich (LLA). Y así lo dejó en claro este fin de semana, cuando compartió una foto en sus redes sociales junto a la presidenta del bloque libertario en la Cámara alta, mientras compartían un lugar en las tribunas del Estadio Monumental, en la victoria por 1 a 0 de River Plate contra Racing Club. “Una compañía monumental. Disfrutando un nuevo triunfo en la previa al Superclásico”, expresó Walter en sus historias de Instagram.
Festejo bandeño: multitudinario evento del municipio por el Día de la Madre
El intendente de Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros, compartió imágenes del multitudinario festejo que organizó el municipio por el Día de la Madre. “Más de 5.000 mamás celebraron su día en la Carpa Tropical. Qué lindo verlas disfrutar”, escribió el hijo del ministro del Interior, Darío Monteros, en sus redes sociales. El evento contó con shows en vivo y el sorteo de diversos premios, como un TV de 50 pulgadas y una bicicleta.
En la terminal: cómo avanzan las obras para la reforma de la estación de ómnibus
La directora ejecutiva de la Terminal de Tucumán “Bernabé Aráoz”, Agustina Mirabella, brindó detalles sobre el avance de las obras que ejecuta la nueva concesionaria de la central de ómnibus. “Estamos mejorando la circulación del estacionamiento y renovando sectores fundamentales, como los baños, para brindar mejores condiciones a los usuarios. La enfermería ya está terminada y equipada, lista para ser entregada”, apuntó la representante de la UTE. Según se indicó, la obra cuenta con 15 frentes de trabajo y alrededor de 60 personas abocadas a las distintas tareas, bajo la supervisión del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia que conduce Marcelo Nazur. La empresa a cargo de la Terminal, Ingeco y Otros UTE, se impuso en una licitación nacional y asumió el compromiso de invertir una suma cercana a los 11 millones de dólares, con un plazo de ejecución de obra de 40 meses, en el marco de una concesión por 20 años.
Nacionales: se podrá consultar el padrón para elegir presidente en 2027
A partir del 1 de noviembre estará disponible para consulta -durante 30 días- el padrón provisorio dispuesto para las nacionales de 2027, que definirán, entre otros cargos, presidente y vice. Para controlar los datos, se deberá ingresar al sitio www.padron.gob.ar. “Si encontrás errores u omisiones, podés realizar el reclamo correspondiente en www.padron.gob.ar/cne_reclamos o por WhatsApp (381 339 3040 o 381 339 3325) o presencial en Combate de las Piedras 418, 1º piso - San Miguel de Tucumán”, comunicó la Secretaría Electoral de Tucumán, dependiente de la Justicia Federal de Tucumán.