Preguntar en lenguaje claro y conocer las leyes: así funciona la nueva IA de la Legislatura

Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán y la UNT lanzaron ALI, una IA que explica leyes locales en lenguaje cotidiano para facilitar el acceso ciudadano a más de 1.100 normas vigentes.
- Desarrollada junto a la UNT sobre el Digesto Jurídico, la iniciativa surge tras detectarse un amplio desconocimiento ciudadano sobre las leyes vigentes y su alcance técnico.
- Pionera en el país y la región, la plataforma incorporará todas las leyes de Tucumán, sentando un precedente en la modernización y democratización del acceso a la justicia.
¿Qué tipo de leyes existen en Tucumán? ¿Cuáles están vigentes? ¿Qué derechos y obligaciones otorgan? ¿Qué significan todas esas palabras difíciles del articulado? Con el fin de facilitar el acceso a un universo de más de 1.100 leyes generales, de manera segura y en un lenguaje claro es que la Legislatura lanzó una inteligencia artificial generativa (IA) llamada ALI (Agente Legislativo Inteligente) que permitirá atender las consultas de la ciudadanía y bajar las respuestas de textos jurídicos o técnicos al lenguaje cotidiano.
ALI es resultado de un trabajo conjunto entre la Cámara y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Según se mencionó, es la primera herramienta de este tipo en la Argentina y una de las primeras en Latinoamérica. El lanzamiento de se realizó en el hall del palacio espejado y estuvo encabezado por el vicegobernador Miguel Acevedo. También participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; el rector y el vicerrector de la UNT, Sergio Mohamed y Horacio Madkur, respectivamente; la presidenta de la Comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa, Carolina Vargas Aignasse; y la decana de la Facultad de Derecho de la UNT, Cristina Grunauer de Falú.
Las autoridades parlamentarias explicaron que ALI fue desarrollada para que cualquier ciudadano pueda realizar consultas sobre la normativa provincial de manera sencilla, sin necesidad de conocer previamente el lenguaje técnico jurídico ni el número de una ley. Entre sus principales funciones se encuentran localizar normas por número, tema o palabra clave; explicar su contenido general en lenguaje claro; identificar artículos relacionados con una consulta; vincular distintas disposiciones y facilitar el acceso a los textos oficiales. También puede informar si una ley fue modificada o derogada, siempre que esa información se encuentre registrada en la base normativa.
Origen e importancia
La herramienta -por el momento- utiliza la información disponible en el Digesto Jurídico de Tucumán de 2025 como sustento de sus respuestas, con el propósito de facilitar la comprensión de las disposiciones vigentes y orientar a los usuarios en la búsqueda de legislación. Se indicó que en los próximos meses será actualizado hasta contar con todas las normas que hayan sido sancionadas por la Legislatura y promulgadas y numeradas por el Poder Ejecutivo (PE).
Para acceder es necesario ingresar al sitio oficial del Poder Legislativo y buscar el botón de ALI, o bien ingresar directamente a este link. Para comenzar a usarlo es necesario registrarse con un mail. Se puede realizar más de medio centenar de consultas por día por usuario.
Acevedo destacó la importancia de la nueva herramienta, la cual permitirá tener claridad en cuestiones legislativas. Una encuesta que realizó la Legislatura en 2025, en el marco del trabajo llevado a cabo por el Digesto Jurídico, arrojó entonces que más de la mitad de los tucumanos no sabe qué hace el Poder Legislativo ni qué tipo de leyes existen. “Había una confusión acerca de leyes nacionales, provinciales y también muchas veces con ordenanzas. Había un desconocimiento muy amplio de tucumanos y tucumanas acerca de las leyes que estaban vigentes y que tenían dificultad para acceder en la forma en que están compiladas”, señaló.
“Teníamos que generar un acceso que permita a cualquier ciudadano con una inquietud saber si hay una legislación vigente sobre el tema que quiere consultar. Es una herramienta donde pueden ingresar y consultar, y les va a responder de manera sencilla, en un lenguaje claro”, dijo el vicegobernador respecto a ALI.
La coordinación del trabajo está a cargo de Erica Brunotto, con la participación del director del Laboratorio de Derecho y Nuevas Tecnologías, Marco Rossi, y su subdirector, Horacio Baca Amenábar. El equipo académico está integrado por Martín Rivas y Franco Orellana. Por parte de la Legislatura, intervienen la Dirección de Información Parlamentaria, la Dirección de Asesoría Letrada y la Dirección de Informática.