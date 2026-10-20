Preguntar en lenguaje claro y conocer las leyes: así funciona la nueva IA de la Legislatura

ALI es resultado de un trabajo conjunto entre la Cámara y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Según se mencionó, es la primera herramienta de este tipo en la Argentina y una de las primeras en Latinoamérica. El lanzamiento de se realizó en el hall del palacio espejado y estuvo encabezado por el vicegobernador Miguel Acevedo. También participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; el rector y el vicerrector de la UNT, Sergio Mohamed y Horacio Madkur, respectivamente; la presidenta de la Comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa, Carolina Vargas Aignasse; y la decana de la Facultad de Derecho de la UNT, Cristina Grunauer de Falú.