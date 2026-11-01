Lean y vean a Delphine de Vigan

En el libro se leen cosas que, por cuestiones obvias, no están en la adaptación teatral. Por ejemplo, las duras palabras sobre la relación con su padre que le suelta Jéròme a Michka: “A lo mejor simplemente porque no soy el hijo con el que soñó. Como si algo en mí le ofendiera. Me veo como un enemigo. Persigue la prueba, el defecto que lo confirma. Y responde a su manera. Pero las palabras duelen, ¿sabes?”. Y después: “Los insultos, las ofensas, el sarcasmo, las críticas, los reproches dejan huella. Una huella imborrable. Y esa mirada que juzga, buscando el punto débil. Y las amenazas. Todo eso hace mella, ¿sabes? Luego cuesta recuperar la confianza en uno mismo. Volver a quererse. Mi padre ha sufrido. Mucho. Soy consciente de ello. Y el tiempo pasa, es verdad, tienes razón. Pero ¿se arreglarán las cosas algún día? No lo sé. No estoy seguro. Me gustaría creer que sí. Yo hace tiempo que lo perdoné. Pero ignora si algo más es posible. Algo parecido al cariño”.