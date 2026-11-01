Recordando a Antonio Dal Masetto

No había nacido en nuestro país, sino en Italia en 1938, pero siendo aún un niño su familia emigró a la Argentina y se instaló en Salto, provincia de Buenos Aires. Antes de dedicarse plenamente a la literatura, Antonio Dal Masetto desempeñó numerosos oficios, desde albañil y pintor hasta vendedor ambulante y periodista. Entre sus obras se destacan Oscuramente fuerte es la vida (1990), La tierra incomparable (1994), Siempre es difícil volver a casa (1985) y Hay unos tipos abajo (1998), siendo esta última a la que queremos aquí referirnos.