Política Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán Más de una veintena de postulantes ya están en carrera en la Capital, Tafí Viejo, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Alderetes y Las Talitas. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Martín Soto Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Elecciones 2027 Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El dinero en efectivo desaparecería de las líneas de colectivos rurales en diciembre Lo más popular Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección El concepto de “caña bienal”, y qué ocurre con la caña que queda en pie Fertilización: la matemática “biológica” vs. la “económica” La Rural de Rosario pide un acuerdo tributario integral Todo listo para una nueva jornada sobre legumbres Ranking notas premium Designan a tres camaristas para resolver las nuevas excusaciones de Sbdar y Posse por la reforma judicial Tensión sin tregua en la Asociación de Magistrados: apelan el rechazo cautelar, recusan al juez Tejerizo y sortean un nuevo tribunal La Junta Electoral de Tucumán, con aval para su "casa propia": dónde estará y cuánto costará Fue parte de la primera Naranja campeona, renunció a Los Pumas y triunfó en la televisión mexicana: la historia de Juan Soler El crimen de Érika: Felipe Sosa, del poder y los excesos al banquillo de los acusados