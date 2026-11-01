Secuelas del “efecto Lula” en la economía argentina

La relevancia de Brasil no pasa solo por el volumen, sino también por la composición: más del 60% de las ventas a ese mercado son manufacturas de origen industrial, con vehículos y sus partes como principal producto (44% del total), seguidos de lejos por cereales (9%), lácteos (6%) y combustibles y energía (6%), entre otros. Para varios sectores, además, es un destino difícil de reemplazar: concentra el 65% de las exportaciones argentinas de vehículos y sus partes, el 60% de las de plástico y sus manufacturas, y en torno al 40% de las de lácteos y de aparatos mecánicos. Incluso en rubros de menor escala su peso es casi total, con más del 90% tanto en fibras sintéticas o artificiales discontinuas como en plomo y sus manufacturas. A esto se suma el canal de la inversión: Brasil es el cuarto país con mayor stock de inversión extranjera directa en la Argentina (6,2% del total), mientras que en términos de flujos explicó el 9% en los últimos 12 meses, ubicándose en el séptimo puesto, señala Invecq. “Con esta exposición comercial, lo que ocurra con su nivel de actividad resulta determinante, y allí el frente fiscal aparece como el principal foco de atención”, advierte. El correlato es una deuda que gana peso por su propia dinámica: el déficit se financia con más deuda, que a su vez eleva la carga de intereses, subraya Invecq.