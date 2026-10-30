Polémica judicial

La titular de la AMT habló de la polémica institucional y se despegó de los gastos cuestionados: “Esto nos debilita como Poder Judicial”

Tras reincorporarse de su licencia médica, Marcela Ruiz cruzó a los jueces denunciantes en el programa de Carlos Cazón, negó irregularidades en los balances y afirmó que la inclusión de funcionarios “molesta” a ciertos sectores.

La presidenta de la AMT, la camarista Marcela Ruiz, en una imagen de archivo.
La presidenta de la AMT, la camarista Marcela Ruiz, en una imagen de archivo.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Marcela Ruiz, titular de la AMT en Tucumán, rechazó denuncias por gastos irregulares y defendió su gestión institucional tras reintegrarse de una licencia médica.
  • La controversia surgió por intimaciones judiciales a las cuentas de la entidad y disputas electorales internas entre magistrados locales por la inclusión de funcionarios.
  • Ruiz advirtió que el conflicto debilita al Poder Judicial, en medio de crecientes tensiones corporativas que amenazan la estabilidad institucional en la provincia.
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