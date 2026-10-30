La titular de la AMT habló de la polémica institucional y se despegó de los gastos cuestionados: “Esto nos debilita como Poder Judicial”
Tras reincorporarse de su licencia médica, Marcela Ruiz cruzó a los jueces denunciantes en el programa de Carlos Cazón, negó irregularidades en los balances y afirmó que la inclusión de funcionarios “molesta” a ciertos sectores.
Resumen para apurados
- Marcela Ruiz, titular de la AMT en Tucumán, rechazó denuncias por gastos irregulares y defendió su gestión institucional tras reintegrarse de una licencia médica.
- La controversia surgió por intimaciones judiciales a las cuentas de la entidad y disputas electorales internas entre magistrados locales por la inclusión de funcionarios.
- Ruiz advirtió que el conflicto debilita al Poder Judicial, en medio de crecientes tensiones corporativas que amenazan la estabilidad institucional en la provincia.
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