Investigan una red que organizaba encuentros místicos con sustancias alucinógenas en Yerba Buena y San Javier

Los pesquisas no descartan que se dedicara a la comercialización de estas sustancias y que se las vendiera a las tucumanas aprehendidas. Si esa hipótesis se confirma, se abrirá otro frente en la investigación: determinar cómo ingresaron los productos al país, especialmente aquellos que podrían provenir de la Amazonía. Sanjuán, según trascendió en las últimas horas, declinó la competencia, por lo que el caso seguirá investigándose en la Justicia Federal.