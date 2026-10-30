Investigan una red que organizaba encuentros místicos con sustancias alucinógenas en Yerba Buena y San Javier
La Policía aprehendió a dos mujeres y a un chamán brasileño en una vivienda cercana al parque Guillermina. Secuestraron ayahuasca, hongos, preparados vegetales y otros elementos que serán sometidos a pericias.
Resumen para apurados
- La Policía aprehendió a un chamán brasileño y dos mujeres en Tucumán por organizar encuentros místicos con alucinógenos en Yerba Buena y San Javier.
- El operativo se realizó cerca del parque Guillermina, donde se incautaron ayahuasca, hongos y preparados vegetales destinados a la comercialización.
- Los elementos secuestrados serán sometidos a pericias químicas mientras avanza la causa judicial para determinar el alcance de la red en la provincia.
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La Policía aprehendió a dos mujeres y a un chamán brasileño en una vivienda ubicada en el barrio La Merced, en la zona del parque Guillermina. En el procedimiento, también se secuestraron numerosos productos vegetales de presunto origen brasileño que podrían haber sido utilizados en ceremonias espirituales. Según el expediente, habrían organizado reuniones en viviendas de Yerba Buena y San Javier.
Según confirmaron fuentes judiciales, la investigación se inició a partir de una denuncia que señalaba que se realizaban encuentros en los que presuntamente se consumían sustancias prohibidas. Personal de la Didrop Capital, bajo las órdenes de los comisarios Pablo Ortiz, Félix Zabaleta y Jorge Nacusse, realizó averiguaciones que permitieron corroborar indicios de la actividad denunciada. Con esos elementos, el fiscal de Narcomenudeo, José Sanjuán, solicitó y obtuvo una orden de allanamiento.
Al requisar la vivienda sospechosa, los efectivos encontraron varios productos. Entre ellos, ayahuasca (preparación que puede contener DMT, una sustancia fiscalizada en nuestro país), salvia em flocos (salvia seca cuya especie deberá determinarse para establecer si tiene propiedades psicoactivas), sassafraz (vegetal que puede contener safrol, un precursor químico utilizado en la fabricación de MDMA), distintos tipos de rapé (preparados que generalmente contienen tabaco y cenizas vegetales) y hongos. Algunos de estos elementos podrían haber sido utilizados en ceremonias por sus efectos psicoactivos, aunque será necesario determinar su composición.
Pero también se encontraron otros elementos que los policías no habían visto antes. Entre ellos, fragmentos de lianas y bolsas con polvos de distintos colores que, según los investigadores, serían de origen brasileño.
También secuestraron pipas cerradas, una balanza, dinero en efectivo, celulares y una computadora. El fiscal Sanjuán tendrá por delante varias tareas. La primera será establecer si las sustancias incautadas contienen estupefacientes. Después, determinar si esos productos eran utilizados en rituales que se realizaban en la provincia o si estaban destinados a su comercialización.
Un dato importante
Según los datos a los que pudo acceder LA GACETA, el brasileño detenido figura en registros empresariales de su país vinculado con una firma dedicada a la fabricación de productos diversos, aunque no se especifica cuáles.
Los pesquisas no descartan que se dedicara a la comercialización de estas sustancias y que se las vendiera a las tucumanas aprehendidas. Si esa hipótesis se confirma, se abrirá otro frente en la investigación: determinar cómo ingresaron los productos al país, especialmente aquellos que podrían provenir de la Amazonía. Sanjuán, según trascendió en las últimas horas, declinó la competencia, por lo que el caso seguirá investigándose en la Justicia Federal.
Según confirmaron fuentes policiales, esta es la primera vez que se descubre una organización de estas características en la provincia. Sí se secuestraron este tipo de sustancias, pero no descubrieron un grupo que se dedicaba a organizar encuentros místicos en los que comercializaban estas sustancias.
¿Qué es un chamán?
Los chamanes son personas que, dentro de determinadas culturas y tradiciones ancestrales, cumplen la función de guías espirituales, sanadores y mediadores entre el mundo humano y el espiritual. Sus prácticas tienen una larga historia, especialmente entre comunidades indígenas de América del Sur, América del Norte y Asia.
En la Amazonía brasileña, el chamanismo está estrechamente vinculado con el conocimiento tradicional de las plantas, la naturaleza y los rituales de sanación.
Entre sus principales actividades se encuentran las ceremonias de purificación espiritual, las limpiezas energéticas, la interpretación de sueños y visiones y los rituales destinados a aliviar padecimientos físicos o emocionales. También pueden orientar a personas que buscan respuestas a problemas personales.
Una de las características de algunas corrientes chamánicas es la utilización de sustancias psicoactivas, como la ayahuasca, una preparación vegetal que puede contener DMT, un potente compuesto alucinógeno. Los practicantes consideran que estas preparaciones les permiten alcanzar estados alterados de conciencia y establecer conexiones con el mundo espiritual.
También emplean preparados como el rapé, un polvo vegetal que generalmente contiene tabaco y se administra por vía nasal. A diferencia de la ayahuasca, el rapé tradicional no es un alucinógeno clásico, aunque puede producir efectos intensos por su contenido de nicotina.
No todos los chamanes utilizan sustancias psicoactivas ni todas las plantas empleadas en sus ceremonias son drogas ilegales. Además, las propiedades sobrenaturales que se atribuyen a estas prácticas no cuentan con respaldo científico.
En Brasil, algunas ceremonias con ayahuasca forman parte de tradiciones religiosas reconocidas. Sin embargo, su utilización en otros países, como Argentina, puede estar sujeta a restricciones legales, especialmente cuando los preparados contienen sustancias controladas.