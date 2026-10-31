Gastronomía y turismo: cuánto del presupuesto de un viaje se destina a comer y beber

El peso real de la gastronomía en el turismo va en ascenso. La motivación directa es de entre un 15% y un 20% de los viajeros internacionales que eligen su destino exclusivamente por la oferta gastronómica. Para el 100% de los viajeros la comida forma parte del viaje, y la World Food Travel Association calcula que cerca del 25% al 35% del presupuesto total de un viaje se destina directamente al consumo de alimentos y bebidas.