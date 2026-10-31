Antes de las alarmas modernas, ¿cómo se despertaba la humanidad?

Antes de la invención de los despertadores mecánicos masivos y los teléfonos celulares, la humanidad recurrió a una combinación de hábitos biológicos, herramientas ingeniosas, factores ambientales y hasta profesiones dedicadas exclusivamente a despertar a la gente. Dejar de dormir en un determinado momento a lo largo de la historia de la humanidad fue una necesidad y no tan simple como en la actualidad. Los métodos para detener el sueño no dependían de programar algún artefacto apretando botones, dando cuerda a un par de engranajes o tocando una pantalla.