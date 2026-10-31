Tras el impacto del triunfo de Lula, la city pone la mira en las elecciones legislativas de EEUU

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje de Brasil frente a Flávio Bolsonaro sacudió a los mercados y volvió a poner bajo presión a los activos argentinos. El resultado electoral profundizó las dudas de los inversores sobre el escenario político regional y las perspectivas de la economía local, especialmente de cara a 2027. En ese escenario, la city comenzó a evaluar cuáles serán los próximos acontecimientos internacionales capaces de influir sobre los bonos, las acciones y el tipo de cambio en la Argentina.