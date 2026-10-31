Tras el impacto del triunfo de Lula, la city pone la mira en las elecciones legislativas de EEUU

Resumen para apurados
- Tras el triunfo de Lula en Brasil, el mercado financiero argentino vigila las elecciones del martes en EE. UU. ante la incertidumbre económica regional.
- La victoria de Lula desató caídas en bonos y acciones locales, subió el riesgo país y reavivó dudas sobre la continuidad del giro político a la derecha en la región.
- Los comicios definirán el control del Congreso norteamericano y el margen político de Donald Trump para brindar eventual asistencia financiera a la gestión de Javier Milei.
El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje de Brasil frente a Flávio Bolsonaro sacudió a los mercados y volvió a poner bajo presión a los activos argentinos. El resultado electoral profundizó las dudas de los inversores sobre el escenario político regional y las perspectivas de la economía local, especialmente de cara a 2027. En ese escenario, la city comenzó a evaluar cuáles serán los próximos acontecimientos internacionales capaces de influir sobre los bonos, las acciones y el tipo de cambio en la Argentina.
Después de analizar el rebote que habían registrado los bonos en dólares tras la primera vuelta brasileña y la posterior caída cuando se confirmó la victoria de Lula, la consultora 1816 identificó un nuevo acontecimiento para seguir de cerca: las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, previstas para el próximo martes.
"Estos comicios son relevantes para nuestro país no solo por sus implicancias para los mercados, sino también pensando en la importancia que tuvo el apoyo de Trump-Bessent en el triunfo electoral de La Libertad Avanza en octubre de 2025", señalaron desde la consultora.
El impacto del resultado brasileño ya se reflejó en los principales indicadores financieros argentinos. Durante esta semana, el desplome del real y la caída de los bonos soberanos que cotizan en el exterior llevaron al riesgo país a su nivel más alto desde las elecciones de 2025. Al mismo tiempo, el tipo de cambio real multilateral alcanzó valores mínimos desde mayo de ese año.
Desde 1816 resumieron el deterioro con una descripción: "Tenemos bonos en mínimos de 12 meses y moneda (en términos reales) en máximos desde semanas después de la unificación cambiaria".
Con una lectura más enfocada en las consecuencias políticas, la consultora LCG consideró que el resultado brasileño también modificó las expectativas sobre el escenario electoral argentino.
"El mercado leyó el triunfo de Lula, como referente de un centro-progresismo, como una señal de que el giro regional hacia la centroderecha (lo que suelen preferir los mercados) no es tan firme, y descubrió que una presidencia de Kicillof es más probable de lo que suponía", analizaron.
Según LCG, el denominado "efecto Lula" profundizó una tendencia que ya se observaba en los mercados locales. Según sus registros, durante octubre el riesgo país acumuló una suba cercana al 22%, luego de comenzar el mes en 607 puntos básicos, mientras que la brecha entre las cotizaciones del dólar CCL y el MEP llegó al 6%, un nivel que no se registraba desde marzo de 2024.
Qué puede cambiar con las elecciones legislativas en EEUU
El próximo martes, los estadounidenses acudirán a las urnas para renovar parte del Congreso en unas elecciones de medio término que funcionarán como un examen político para la gestión de Donald Trump.
Las encuestas anticipan que los demócratas tienen posibilidades de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes y, aunque en menor medida, también podrían quedarse con el control del Senado.
El resultado tendrá implicancias para la capacidad de la Casa Blanca de avanzar con su agenda económica y legislativa. Pero para la Argentina hay otro aspecto que concentra la atención de los inversores: el margen político que conservará Trump para ofrecer respaldo financiero al Gobierno de Milei si las circunstancias lo requieren.
"El resultado definiría cuánto margen tendrá Trump para una eventual ayuda financiera a la Argentina si llegara a necesitarse en los meses electorales, como ocurrió en 2025", advirtieron desde LCG.
El balance del efecto Lula sobre los activos argentinos
A una semana del resultado electoral en Brasil, la consultora IEB realizó un primer balance de las repercusiones sobre los mercados de ambos países. Una de sus principales conclusiones fue que el impacto se sintió con mayor intensidad en las acciones que en los bonos soberanos y en las monedas.
"La primera conclusión que surge es que, en ambos casos, el impacto fue más marcado en el equity que en los soberanos y en el dólar", señalaron.
Una de las diferencias centrales entre Brasil y la Argentina está en la posición de sus reservas internacionales. El Banco Central brasileño cuenta con unos U$S363.000 millones, un volumen que equivale a 3,8 veces su deuda pública denominada en moneda extranjera, estimada en U$S95.000 millones.
"Brasil posee reservas equivalentes al 14% de su PBI: para dimensionarlo, sería como si el BCRA contara con reservas por U$S100.000 millones", explicaron desde IEB.
En el mercado cambiario, el dólar llegó a cotizar a 5,61 reales y luego retrocedió para estabilizarse en torno a los 5,39. Ese valor representa una suba del 6,9% respecto del cierre del viernes anterior, cuando se ubicaba en 5,04 reales.
Pese a que Brasil representa el 30% del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) argentino, desde IEB consideraron que la depreciación de la moneda brasileña no tendría, por ahora, un efecto de gran magnitud sobre las cuentas externas de la Argentina.
En el comercio de bienes, el impacto del movimiento cambiario tampoco resulta tan directo. Según el informe, las exportaciones argentinas a Brasil se mantienen relativamente estables en torno a los U$S12.500 millones anuales desde 2021, aunque perdieron participación dentro del total de las ventas externas del país.
"Más que el tipo de cambio, lo que define el comercio bilateral es el crecimiento de Brasil: cuando se acelera, aumenta su demanda de bienes argentinos y se reduce su saldo exportable, y viceversa", señalaron los analistas.