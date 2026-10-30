La caída del real abarata los viajes a Brasil y reaviva las consultas de los tucumanos para el verano
La caída del real brasileño comenzó a modificar las expectativas de los argentinos que planean sus vacaciones de verano y generó un repunte en las consultas para viajar a Brasil. En Tucumán, donde el destino aparece entre las alternativas elegidas para la temporada, el movimiento cambiario podría representar una oportunidad para quienes todavía no organizaron sus días de descanso.
Así lo explicó a LA GACETA Carlos Núñez, director ejecutivo del Foro Argentino de Consultoras y Empresas de Viaje, quien señaló que el turismo hacia Brasil venía de varios meses con ventas entre un 20% y un 25% por debajo de las registradas durante el mismo período del año pasado. Sin embargo, la reciente devaluación de la moneda brasileña impulsó nuevamente el interés por ese destino.
"Lo que pasó en estos últimos días hizo que se evalúe un poco más el real en relación al dólar y puede impactar en el gasto diario que una persona tenga allá", sostuvo. En ese sentido, aclaró que la principal ventaja para los argentinos estará en los consumos que realicen una vez que lleguen a Brasil, más que en el costo de los paquetes turísticos, cuyos precios suelen estar establecidos de antemano.
Brasil, el destino internacional más elegido por los argentinos
Núñez recordó que Brasil es el principal destino internacional para los turistas argentinos y destacó que la relación entre ambos países también se fortalece por el movimiento de visitantes brasileños hacia la Argentina, especialmente durante la temporada de invierno.
Entre los lugares más elegidos por los argentinos mencionó el sur brasileño, particularmente Florianópolis y el estado de Santa Catarina, una región que compite directamente con la costa atlántica argentina y Uruguay. También aparecen entre los destinos tradicionales Río de Janeiro, Angra dos Reis y las playas del nordeste.
En el caso de los tucumanos, el sur de Brasil representa una alternativa para quienes deciden viajar en vehículo particular y organizar sus vacaciones por cuenta propia.
¿Conviene reservar ahora o esperar?
Ante la posibilidad de que el real vuelva a modificar su cotización, el titular del foro recomendó no apostar a encontrar un momento ideal para comprar, ya que resulta difícil anticipar el comportamiento de la economía brasileña.
"Todo aquello que puedan llevar organizado, a través de una agencia de viajes o de una cadena hotelera, es conveniente reservarlo", aconsejó. Explicó que algunos componentes de los viajes internacionales, como los pasajes aéreos, el alquiler de vehículos y los alojamientos, ya tienen precios dolarizados.
También advirtió sobre la importancia de contratar servicios mediante agencias de viajes debidamente constituidas. Según señaló, la proliferación de ofertas en plataformas digitales y redes sociales obliga a los usuarios a tomar recaudos para evitar posibles estafas.
Cómo se pagan los viajes a Brasil
En cuanto a los costos, Núñez aclaró que no existe un presupuesto único para vacacionar en Brasil, debido a la variedad de alternativas de alojamiento, transporte y servicios disponibles. No es lo mismo viajar en auto y alquilar un departamento para compartir en familia que contratar un paquete con vuelo y alojamiento en un resort.
Respecto de los medios de pago, explicó que los paquetes turísticos internacionales generalmente no cuentan con las mismas opciones de financiación en pesos que algunos viajes dentro de la Argentina. Las operaciones suelen realizarse mediante tarjetas de crédito o transferencias, con pagos en dólares.
Por último, señaló que Brasil seguirá compitiendo con otros destinos de playa, como México, República Dominicana y Aruba, aunque destacó que el costo de los pasajes aéreos tiene una incidencia importante en la diferencia de precios entre las distintas opciones.
Para Núñez, el turismo argentino atraviesa un período en el que los consumidores demoran cada vez más sus decisiones de compra. Durante 2026, distintos factores económicos y la incertidumbre llevaron a que muchas personas postergaran la organización de sus vacaciones.
Sin embargo, consideró que el interés por viajar se mantiene y que la reciente variación cambiaria puede darle un nuevo impulso a Brasil, especialmente para quienes buscan disfrutar de sus playas durante el próximo verano.