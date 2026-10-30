La caída del real abarata los viajes a Brasil y reaviva las consultas de los tucumanos para el verano

"Lo que pasó en estos últimos días hizo que se evalúe un poco más el real en relación al dólar y puede impactar en el gasto diario que una persona tenga allá", sostuvo. En ese sentido, aclaró que la principal ventaja para los argentinos estará en los consumos que realicen una vez que lleguen a Brasil, más que en el costo de los paquetes turísticos, cuyos precios suelen estar establecidos de antemano.