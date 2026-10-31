Agotamiento mental: la clave para reducir la hiperactividad en los perros

Un problema usual en los hogares con mascotas es la energía que derrochan, los perros por lo general, el animal que más habita los hogares en el mundo. El rasgo es propio de cuando son cachorros, pero la asociación no es tan rígida, a veces y se extiende durante más tiempo. También puede ser una patología que debe ser diagnosticada por un etólogo veterinario o especialista en comportamiento animal que tiene los conocimientos para diferenciar entre una hiperactividad patológica y un problema de manejo, educación o entorno. En esos casos, los humanos que conviven con el perro tienen un desafío en la crianza.