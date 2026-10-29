Lula le agradeció a Macri por felicitarlo y lanzó un mensaje en medio de la tensión con Milei

El pronunciamiento llegó después de que la administración argentina decidiera no emitir un comunicado oficial para felicitar al líder del Partido de los Trabajadores por su victoria en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro. Esta semana, el vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó la postura del Gobierno argentino y justificó la decisión con un antecedente de 2023. “Cuando Javier Milei fue electo en 2023, no hubo ningún gesto del presidente de Brasil”, sostuvo.