Política

Lula le agradeció a Macri por felicitarlo y lanzó un mensaje en medio de la tensión con Milei

El presidente de Brasil destacó el saludo del ex mandatario argentino tras su triunfo electoral y recordó los tiempos en que las diferencias entre ambos países se resolvían de manera “civilizada y republicana”.

TRAS EL TRIUNFO ELECTORAL. Lula agradeció a Macri y lanzó un mensaje en medio de la tensión con Milei. Foto tomada de lanacion.com.ar.
TRAS EL TRIUNFO ELECTORAL. Lula agradeció a Macri y lanzó un mensaje en medio de la tensión con Milei. Foto tomada de lanacion.com.ar.
Por Redacción Política Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lula da Silva agradeció a Mauricio Macri su saludo tras ganar las elecciones en Brasil, en medio de la falta de felicitación oficial del gobierno de Javier Milei.
  • La Casa Rosada evitó saludar a Lula argumentando que en 2023 el líder brasileño no reconoció la asunción de Milei. El PRO, liderado por Macri, sí respaldó la relación bilateral.
  • El cruce acentúa el distanciamiento diplomático entre Argentina y Brasil, mientras sectores opositores y aliados legislativos buscan preservar el vínculo estratégico regional.
Resumen generado con IA

En medio de las tensiones diplomáticas con la administración de Javier Milei, Lula da Silva le agradeció a Mauricio Macri el saludo por su triunfo electoral en Brasil. Además, expresó su deseo de que la región trabaje unida y evocó los tiempos en que las diferencias se discutían de manera “civilizada y republicana”.

El pronunciamiento llegó después de que la administración argentina decidiera no emitir un comunicado oficial para felicitar al líder del Partido de los Trabajadores por su victoria en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro. Esta semana, el vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó la postura del Gobierno argentino y justificó la decisión con un antecedente de 2023. “Cuando Javier Milei fue electo en 2023, no hubo ningún gesto del presidente de Brasil”, sostuvo.

El mensaje de Lula a Mauricio Macri

A través de su cuenta de X, Lula agradeció las palabras del expresidente argentino y planteó la necesidad de fortalecer la cooperación regional.

“Agradezco al expresidente Mauricio Macri por sus saludos y sus buenos deseos. Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos. Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que las diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se resolvían de manera civilizada y republicana”, escribió.

Macri había publicado su mensaje el lunes, un día después de la victoria electoral del mandatario brasileño. “Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”, expresó.

Qué dijo el PRO sobre el triunfo de Lula

El PRO, partido que lidera Macri y que es uno de los principales aliados del oficialismo en el Congreso, también felicitó al presidente brasileño mediante un comunicado institucional.

La fuerza política consideró que el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil “abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente”.

Además, destacó la importancia de la relación bilateral y expresó su voluntad de sostener el diálogo entre ambos países. “Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática. Felicitamos a Lula da Silva y expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral”, señaló el partido.

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