Polémica judicial

Elecciones en la Asociación de Magistrados: la Cámara Civil suspendió los comicios por la posible inclusión irregular de funcionarios en el padrón

Al hacer lugar al amparo de la camarista Malvina Seguí, la Justicia advirtió que convalidar el voto de los socios adherentes sin la antigüedad legal alteraría el cuerpo electoral e invalidaría el resultado; el fallo paraliza la votación del 3 de diciembre a la espera de la sentencia de fondo.

La Justicia suspendió las elecciones que iban a realizarse el 3 de diciembre en la Asociación de Magistrados. FOTO LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
La Justicia suspendió las elecciones que iban a realizarse el 3 de diciembre en la Asociación de Magistrados. FOTO LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara Civil de Tucumán suspendió las elecciones del 3 de diciembre en la Asociación de Magistrados por presuntas irregularidades en el padrón de funcionarios.
  • La medida cautelar dio curso al amparo de la jueza Malvina Seguí tras denunciar que socios adherentes sin la antigüedad legal requerida alterarían el resultado electoral.
  • El fallo frena la votación gremial hasta que haya una sentencia definitiva sobre el padrón, marcando un precedente clave sobre la transparencia institucional del sector.
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