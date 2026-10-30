Elecciones en la Asociación de Magistrados: la Cámara Civil suspendió los comicios por la posible inclusión irregular de funcionarios en el padrón
Al hacer lugar al amparo de la camarista Malvina Seguí, la Justicia advirtió que convalidar el voto de los socios adherentes sin la antigüedad legal alteraría el cuerpo electoral e invalidaría el resultado; el fallo paraliza la votación del 3 de diciembre a la espera de la sentencia de fondo.
Resumen para apurados
- La Cámara Civil de Tucumán suspendió las elecciones del 3 de diciembre en la Asociación de Magistrados por presuntas irregularidades en el padrón de funcionarios.
- La medida cautelar dio curso al amparo de la jueza Malvina Seguí tras denunciar que socios adherentes sin la antigüedad legal requerida alterarían el resultado electoral.
- El fallo frena la votación gremial hasta que haya una sentencia definitiva sobre el padrón, marcando un precedente clave sobre la transparencia institucional del sector.
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