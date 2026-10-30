Por qué la Junta Electoral recurrió a la contratación directa para comprar su sede

Resumen para apurados
- La Junta Electoral de Tucumán justificó la compra directa de su nueva sede por un millón de dólares ante las críticas opositoras sobre la transparencia de la operación.
- El inmueble, ubicado en avenida Kirchner 3.190, será reacondicionado para dotar al organismo de un edificio propio tras cuestionamientos de dirigentes de la oposición.
- La adquisición busca resolver la falta de espacio institucional y optimizar la logística de los comicios provinciales con miras a las elecciones de 2027.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánEdmundo JiménezWashington Navarro DávilaJunta Electoral Provincial Daniel LeivaElecciones 2027
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
Ranking notas premium