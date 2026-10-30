Política

Por qué la Junta Electoral recurrió a la contratación directa para comprar su sede

Uno de los miembros del organismo explicó las razones que justificaron la operatoria, por US$ 1 millón. Una respuesta a las críticas opositoras.

EN AVENIDA KIRCHNER 3.190. La JEP apunta a reacondicionar en lo inmediato su nueva sede. FOTO DE LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
EN AVENIDA KIRCHNER 3.190. La JEP apunta a reacondicionar en lo inmediato su nueva sede. FOTO DE LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • La Junta Electoral de Tucumán justificó la compra directa de su nueva sede por un millón de dólares ante las críticas opositoras sobre la transparencia de la operación.
  • El inmueble, ubicado en avenida Kirchner 3.190, será reacondicionado para dotar al organismo de un edificio propio tras cuestionamientos de dirigentes de la oposición.
  • La adquisición busca resolver la falta de espacio institucional y optimizar la logística de los comicios provinciales con miras a las elecciones de 2027.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánEdmundo JiménezWashington Navarro DávilaJunta Electoral Provincial Daniel LeivaElecciones 2027
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Por qué en Tucumán dieron de baja a casi 44.000 afiliados a partidos políticos

Por qué en Tucumán dieron de baja a casi 44.000 afiliados a partidos políticos

La Junta Electoral de Tucumán, con aval para su casa propia: dónde estará y cuánto costará

La Junta Electoral de Tucumán, con aval para su "casa propia": dónde estará y cuánto costará

El Gobierno afirmó que eliminó 81.000 puestos de trabajo y defendió la reducción del Estado

El Gobierno afirmó que eliminó 81.000 puestos de trabajo y defendió la reducción del Estado

Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla

Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla

El Gobierno no restituirá más de 21.800 pensiones por invalidez y fijó un plazo de 60 días para reclamarlas

El Gobierno no restituirá más de 21.800 pensiones por invalidez y fijó un plazo de 60 días para reclamarlas

Lo más popular
Recortes en Remediar y PAMI: el costo del ajuste recae sobre las familias, los jubilados y las provincias
1

Recortes en Remediar y PAMI: el costo del ajuste recae sobre las familias, los jubilados y las provincias

Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena
2

Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa declaró para desvincular a Justina Gordillo de un video íntimo
3

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa declaró para desvincular a Justina Gordillo de un video íntimo

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú
4

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Subsidios a la luz en Tucumán: quiénes pueden acceder, cuáles son los requisitos y cómo hacer el trámite
5

Subsidios a la luz en Tucumán: quiénes pueden acceder, cuáles son los requisitos y cómo hacer el trámite

Ranking notas premium
Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú
1

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿Sosa también es prisionero de sus contradicciones?
2

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿Sosa también es prisionero de sus contradicciones?

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical
3

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción
4

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción

La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial
5

La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial

Más Noticias
Recortes en Remediar y PAMI: el costo del ajuste recae sobre las familias, los jubilados y las provincias

Recortes en Remediar y PAMI: el costo del ajuste recae sobre las familias, los jubilados y las provincias

Tucumán se prepara ante El Niño: noviembre, diciembre y enero serían los meses de mayor impacto

Tucumán se prepara ante El Niño: noviembre, diciembre y enero serían los meses de mayor impacto

La titular de la AMT habló de la polémica institucional y se despegó de los gastos cuestionados: “Esto nos debilita como Poder Judicial”

La titular de la AMT habló de la polémica institucional y se despegó de los gastos cuestionados: “Esto nos debilita como Poder Judicial”

La advertencia de Ludovica Squirru: qué signo deberá cambiar su actitud para evitar conflictos antes de fin de año

La advertencia de Ludovica Squirru: qué signo deberá cambiar su actitud para evitar conflictos antes de fin de año

El Senado aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental: cuáles son los cambios y qué falta para su sanción

El Senado aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental: cuáles son los cambios y qué falta para su sanción

Viernes con tormentas y fuertes vientos: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

Viernes con tormentas y fuertes vientos: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

El paro docente tuvo fuerte adhesión en Tucumán y exigió justicia por Nancy Godoy

El paro docente tuvo fuerte adhesión en Tucumán y exigió justicia por Nancy Godoy

Sigue el paro en la UNT y analizan nuevas medidas

Sigue el paro en la UNT y analizan nuevas medidas

Comentarios