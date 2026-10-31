La conducción eficiente que aplican las empresas de logística tiene su versión para los vehículos de casa

- La famosa "inercia" y el mito del punto muerto: Nunca hay que tirar con el auto en movimiento, por ejemplo, bajando una pendiente o llegando a un semáforo. El motor se desconecta de las ruedas y necesita inyectar nafta para mantenerse encendido. En cambio, si se suelta el acelerador pero se deja el cambio puesto, las ruedas mueven al motor por inercia. Las computadoras de los autos modernos detectan esto y cortan el suministro de combustible por completo (consumo cero). Además, se mantiene el control de la dirección y el freno motor.