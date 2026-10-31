Si hay algo encerrado en un octógono, prestá atención y tené cuidado

Otros esquemas incluyen el “etiquetado de resumen”, que ofrecen una suerte de puntaje o evaluación global de los alimentos a partir de su composición, sin incluir detalles o valores absolutos. En este marco se implementaron sistemas como el “Health Star Rating”, que califica los productos según una escala de estrellas (Australia y Nueva Zelanda), el sistema de “Cerradura” (Suecia y Dinamarca) o el “Nutriscore”, que califica a los alimentos con una escala de A a E, similar al que se implementa localmente con los electrodomésticos y la eficiencia energética.