SociedadEn las redes

Si hay algo encerrado en un octógono, prestá atención y tené cuidado

En la vía pública, en comercios se usa como estrategia por una razón asociativa confirmada por la psicología cognitiva.

Si hay algo encerrado en un octógono, prestá atención y tené cuidado
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La OPS y expertos destacan que el octógono negro en alimentos rige en la región como advertencia eficaz para frenar el consumo de ultraprocesados por su impacto visual y cognitivo.
  • Inspirado en la señal de "PARE", este diseño rompe la estética comercial y simplifica tablas nutricionales complejas tras probarse superior a otros formatos en América Latina.
  • La consolidación del etiquetado frontal afianza decisiones de compra más saludables e impulsa a la industria a reformular alimentos para reducir nutrientes críticos.
Resumen generado con IA

La forma octogonal tiene el concepto de advertencia si rodea a alguna frase u objeto. En psicología cognitiva, diseño gráfico y salud pública está establecida como la forma estándar para las etiquetas de advertencia en los alimentos, por ejemplo.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinó que este diseño es el sistema más efectivo para influir en las decisiones de compra por varios motivos. El cerebro humano ya está condicionado para reaccionar ante ciertas formas geométricas. 

El octógono es la forma universal de las señales de tránsito de "PARE" o "STOP". Al trasladar esta figura a un empaque de comida, el consumidor asocia de manera inconsciente e inmediata que debe "detenerse" a pensar antes de elegir ese producto, lo cual activa mecanismos de alerta y autoprecaución.

A diferencia de los círculos o los rectángulos (formas muy comunes en los logotipos de marcas y en el propio diseño de los envases), el octógono tiene líneas angulares marcadas que rompen la estética del producto. Al ser negro con letras blancas y bordes definidos, genera un contraste drástico que capta la atención del ojo humano en menos de dos segundos. 

Así se reduce el esfuerzo cognitivo, las tablas nutricionales tradicionales (al dorso del envase) requieren que el consumidor lea números pequeños, calcule porcentajes y entienda gramos. El octógono elimina ese proceso convirtiendo datos complejos en un mensaje directo y binario: el alimento tiene o no tiene un exceso perjudicial. Esto es crucial para procesar la información rápido mientras se camina por los pasillos del supermercado.

Efectividad probada científicamente

Antes de su implementación masiva en países de la región como Chile, México, Perú y Argentina, múltiples estudios de campo compararon diferentes formas (lupas, círculos, semáforos de colores o triángulos). El formato octogonal demostró sistemáticamente un impacto muy superior para:

• Facilitar que niños y adultos mayores entendieran el mensaje sin importar su nivel educativo.

• Disminuir la intención de compra de productos ultraprocesados dañinos de forma más drástica que los círculos informativos.

Además del modelo “de advertencia” con octógonos negros, en el mundo se implementaron otros esquemas. Enfocado en los nutrientes, el sistema de “Guías Diarias de Alimentación” considera la composición nutricional de los alimentos (grasas, sodio, azúcar, entre otros) e informa qué porcentaje recomendado de consumo diario se incluye en una porción o producto.

Fue desarrollado por la industria de alimentos y se implementó en algunos países (Estados Unidos, Costa Rica, Tailandia). De este esquema se desprende el modelo de “semáforo”: además del porcentaje, se utiliza un esquema de colores que identifica las categorías baja (verde), medio (amarillo) y alta (rojo) en cada nutriente; suele no incluir valores diarios recomendados, valores absolutos o porcentajes.

Otros esquemas incluyen el “etiquetado de resumen”, que ofrecen una suerte de puntaje o evaluación global de los alimentos a partir de su composición, sin incluir detalles o valores absolutos. En este marco se implementaron sistemas como el “Health Star Rating”, que califica los productos según una escala de estrellas (Australia y Nueva Zelanda), el sistema de “Cerradura” (Suecia y Dinamarca) o el “Nutriscore”, que califica a los alimentos con una escala de A a E, similar al que se implementa localmente con los electrodomésticos y la eficiencia energética.

EN ALIMENTOS. Por ley los comestibles deben exhibir las etiquetas de los nutrientes que tienen en exceso. EN ALIMENTOS. Por ley los comestibles deben exhibir las etiquetas de los nutrientes que tienen en exceso.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio
1

Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio

El mercado de pases político en Tucumán: dirigentes que cambiaron de vereda y socios que hoy son rivales
2

El mercado de pases político en Tucumán: dirigentes que cambiaron de vereda y socios que hoy son rivales

Jaldo, Catalán y Campero: cómo se mueve el tablero y los mensajes rumbo a 2027
3

Jaldo, Catalán y Campero: cómo se mueve el tablero y los mensajes rumbo a 2027

Un intermediario pagó el vuelo de huida de Flávio Bolsonaro
4

Un intermediario pagó el vuelo de huida de Flávio Bolsonaro

¿Vas a festejar Halloween? A estar atentos porque esto dice el pronóstico para Tucumán
5

¿Vas a festejar Halloween? A estar atentos porque esto dice el pronóstico para Tucumán

Ranking notas premium
Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú
1

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical
2

Recuerdos fotográficos: Café Colón: billares, “burreros”, y supuesta cuna del sándwich radical

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción
3

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción

Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio
4

Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio

Investigan una red que organizaba encuentros místicos con sustancias alucinógenas en Yerba Buena y San Javier
5

Investigan una red que organizaba encuentros místicos con sustancias alucinógenas en Yerba Buena y San Javier

Más Noticias
El horóscopo chino llega a un día clave: qué advierte Ludovica Squirru para cada signo

El horóscopo chino llega a un día clave: qué advierte Ludovica Squirru para cada signo

31 de octubre: qué almas regresan a la Tierra antes del Día de Muertos y por qué es una fecha especial

31 de octubre: qué almas regresan a la Tierra antes del Día de Muertos y por qué es una fecha especial

Ocho provincias en alerta amarilla: el SMN anticipó tormentas para todo el fin de semana

Ocho provincias en alerta amarilla: el SMN anticipó tormentas para todo el fin de semana

¿Vas a festejar Halloween? A estar atentos porque esto dice el pronóstico para Tucumán

¿Vas a festejar Halloween? A estar atentos porque esto dice el pronóstico para Tucumán

Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio

Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio

Josefina Carro: “Tucumán tiene una identidad vitivinícola propia que queremos mostrar al país”

Josefina Carro: “Tucumán tiene una identidad vitivinícola propia que queremos mostrar al país”

Qué es el Coprovi y por qué su filosofía de cooperación distingue a los Valles Calchaquíes

Qué es el Coprovi y por qué su filosofía de cooperación distingue a los Valles Calchaquíes

Antes de cada respuesta, están ellas: quiénes preparan las preguntas de “Enseñame Tucumán”

Antes de cada respuesta, están ellas: quiénes preparan las preguntas de “Enseñame Tucumán”

Comentarios