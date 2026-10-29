Milei y Lula, frente a frente: las cuatro fechas en las que podrían volver a cruzarse

La ausencia del mandatario brasileño evitará una escena incómoda para el Presidente argentino, que llegará a España en medio de una escalada diplomática. La Casa Rosada no felicitó a Lula tras su triunfo en el balotaje y, además, surgieron versiones sobre una presunta colaboración de la administración libertaria en el operativo que permitió a Flávio Bolsonaro ingresar por Misiones y viajar luego a Estados Unidos en un avión privado.