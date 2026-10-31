Ocho provincias en alerta amarilla: el SMN anticipó tormentas para todo el fin de semana

En el noroeste, La Rioja tiene indicada la alerta amarilla para el sur durante la noche del sábado y la madrugada del domingo. En Cuyo, el este de San Juan y la mayor parte del territorio mendocino, a excepción de la cordillera, también fueron señalados en el mapa de alertas. Las tormentas llegarán durante la noche del sábado en la primera provincia y durante la tarde y noche del sábado y la tarde del domingo en la segunda. Toda la provincia de San Luis está bajo alerta. Se prevén tormentas durante la tarde y noche del sábado y del domingo.