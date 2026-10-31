Ocho provincias en alerta amarilla: el SMN anticipó tormentas para todo el fin de semana

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas y lluvias intensas este fin de semana en ocho provincias del centro, Cuyo, NOA y Patagonia.
- El fenómeno prevé ráfagas, actividad eléctrica, granizo y hasta 50 mm de agua acumulada, afectando con mayor severidad a Córdoba, La Pampa y sectores de San Luis.
- El SMN difundió medidas de prevención para la población, aconsejando asegurar objetos, no circular y mantenerse bajo resguardo ante posibles riesgos e inundaciones.
En consonancia con la temporada de lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que ocho provincias argentinas estarán atravesadas por alertas meteorológicas por precipitaciones intensas. Este sábado y domingo, el centro y la zona pampeana recibirán tormentas de gran magnitud. Además, una provincia de la Patagonia tendrá una pequeña región afectada por las lluvias.
Como parte de las recomendaciones para los episodios de alerta amarilla por tormentas, el SMN indicó evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar electrodomésticos, cortar el suministro eléctrico si entra agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, y retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. En caso de estar al aire libre, es importante buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Todo un fin de semana de alerta amarilla por tormentas
Desde el sur de La Rioja y el norte de Córdoba hasta el sudeste de Río Negro, hay ocho provincias que se encuentran en alerta meteorológica amarilla. La región señalada en el mapa con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional comprende zonas del NOA, centro, Cuyo, La Pampa y la Patagonia.
En el noroeste, La Rioja tiene indicada la alerta amarilla para el sur durante la noche del sábado y la madrugada del domingo. En Cuyo, el este de San Juan y la mayor parte del territorio mendocino, a excepción de la cordillera, también fueron señalados en el mapa de alertas. Las tormentas llegarán durante la noche del sábado en la primera provincia y durante la tarde y noche del sábado y la tarde del domingo en la segunda. Toda la provincia de San Luis está bajo alerta. Se prevén tormentas durante la tarde y noche del sábado y del domingo.
En todos los casos se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros que pueden ser superados de forma local, granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas.
Tormentas de mayor intensidad
Córdoba es la provincia con un pronóstico de mayor intensidad y también con mayor tiempo de alerta activa. Se espera que llueva desde la tarde de este sábado hasta la madrugada del domingo y, luego, desde la tarde hasta la noche del domingo. El único momento en que las tormentas podrían disminuir su intensidad o ausentarse será la mañana del 1 de noviembre. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros.
En el mismo orden se encuentra La Pampa, con alerta amarilla para casi la totalidad de su territorio, a excepción del sudeste en la región de Caleu Caleu y Hucal.
En la Patagonia, Río Negro tiene indicada la advertencia para la mitad este solo para la tarde y noche de este sábado, con una intensidad de hasta 30 milímetros de precipitación acumulada. Los mismos valores se repetirán para Neuquén, donde se esperan tormentas por la tarde en la mitad norte, excluyendo la cordillera.
En Santa Cruz, la cordillera de Güer Aike y de Lago Argentino se encuentra bajo alerta meteorológica por lluvias, lo que elimina el pronóstico por actividad eléctrica. Se espera una acumulación de agua entre 10 y 30 milímetros durante la noche del sábado y madrugada del domingo.