Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio
Esta decisión del Gobierno nacional permitirá que 366.000 hogares tucumanos accedan a algún tipo de beneficio en sus facturas de luz, frente a los 131.000 que alcanzaba el esquema anterior.
Resumen para apurados
- Difundieron en Tucumán una guía para usuarios que necesitan acceder a la tarifa social eléctrica y reducir el costo del servicio ante las dificultades económicas actuales.
- El informe detalla los requisitos técnicos, impedimentos legales y alcances administrativos para solicitar la subvención del suministro brindado por la empresa EDET.
- Facilitar la comprensión de estos trámites busca evitar la exclusión indebida de hogares vulnerables frente a las futuras actualizaciones de los cuadros tarifarios.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Lo más popular
Ranking notas premium