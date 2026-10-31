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Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio

Esta decisión del Gobierno nacional permitirá que 366.000 hogares tucumanos accedan a algún tipo de beneficio en sus facturas de luz, frente a los 131.000 que alcanzaba el esquema anterior.

Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 12 Hs

Resumen para apurados

  • Difundieron en Tucumán una guía para usuarios que necesitan acceder a la tarifa social eléctrica y reducir el costo del servicio ante las dificultades económicas actuales.
  • El informe detalla los requisitos técnicos, impedimentos legales y alcances administrativos para solicitar la subvención del suministro brindado por la empresa EDET.
  • Facilitar la comprensión de estos trámites busca evitar la exclusión indebida de hogares vulnerables frente a las futuras actualizaciones de los cuadros tarifarios.
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